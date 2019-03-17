Молдова — один из лидеров списка вымирающих стран

Молдова вошла в топ вымирающих стран мира. Об этом говорится в демографическом прогнозе Чешского института геополитики и социальных наук. Его эксперты составили рейтинг государств, где, по их прогнозам, в 21 столетии будет наблюдаться наибольшее сокращение населения.

«В республике наблюдаются два основных тревожных фактора — самая низкая рождаемость и одновременно самый массовый отъезд граждан за рубеж. Если не будет предпринято срочных мер, к 2100 году население Молдавии уменьшится на 53,8% или почти в два раза по сравнению с показателями 2020 года», — цитирует заключение чешского института «Блокнот Молдова».

В то же время, по прогнозам демографов Академии наук РМ, к 2050 году население страны сократится почти на треть — с нынешних 3,5 млн до 2,5 млн жителей. В докладе Академии приводятся данные, согласно которым за годы независимости численность жителей республики (вместе с Приднестровьем) ежегодно сокращалась на 1,5% и уменьшилась с 4,4 млн до 3,5 млн человек. По мнению молдавских социологов, демографическая ситуация в стране может быть улучшена только при условии резкого повышения качества жизни в республике.

Эти изменения, отмечают местные аналитики, происходят на фоне отрицательного естественного прироста в республике — за последние годы там число умерших стабильно превышает число родившихся. Одновременно идет и процесс старения населения Молдавии. По прогнозам экспертов, к 2050 году число пенсионеров в стране удвоится и составит около 35% от общего числа населения.