Глава кишиневского Управления транспорта подал в отставку

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Политика
Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения столичной примэрии Виталий Бутучел подал в отставку, информирует МОЛДПРЕС.
Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну подписал распоряжение о прекращении служебных отношений с Виталием Бутучелом на основании представленного им заявления об отставке.
Вместе с тем, Кодряну назначил врио начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Олега Карамана, который до сих пор занимал должность заместителя подразделения.
Виталий Бутучел руководил Управлением транспорта с 2017 года.
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