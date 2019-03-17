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Политика
Глава кишиневского Управления транспорта подал в отставку
17.03.2019

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения столичной примэрии Виталий Бутучел подал в отставку, информирует МОЛДПРЕС.

Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну подписал распоряжение о прекращении служебных отношений с Виталием Бутучелом на основании представленного им заявления об отставке.

Вместе с тем, Кодряну назначил врио начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Олега Карамана, который до сих пор занимал должность заместителя подразделения.

Виталий Бутучел руководил Управлением транспорта с 2017 года.


 
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