Политика Глава кишиневского Управления транспорта подал в отставку Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения столичной примэрии Виталий Бутучел подал в отставку, информирует МОЛДПРЕС. Исполняющий обязанности генерального примара столицы Руслан Кодряну подписал распоряжение о прекращении служебных отношений с Виталием Бутучелом на основании представленного им заявления об отставке. Вместе с тем, Кодряну назначил врио начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Олега Карамана, который до сих пор занимал должность заместителя подразделения. Виталий Бутучел руководил Управлением транспорта с 2017 года.

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