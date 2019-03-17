Чемпионка Европы по борьбе Анастасия Никита получила квартиру от государства

Премьер-министр Павел Филип сегодня вручил ключи от новой квартиры чемпионке Европы по борьбе в возрастной категории до 23 лет Анастасии Никита, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой.

Решение о предоставлении жилья одобрило сегодня правительство. Премьер поздравил спортсменку и отметил, что правительство и впредь будет поддерживать достижения, а государство будет поощрять тех, кто будет работать и добиваться хороших результатов.

«Никто так не приносит славу стране, как лучший спортсмен. И гордость, которую мы испытываем, когда поднимают флаг Республики Молдова, безгранична», - сказал Павел Филип.

Тренеру спортсменки Тудору Кырлану вручили Почетную грамоту правительства. На сегодняшнем же заседании было решено повысить размер специальной премии для тренеров, воспитавших выдающихся спортсменов, с 3 тыс. до 50 тыс. леев.

Премьер-министр распорядился, чтобы министерства финансов и просвещения, совместно с Агентством публичной собственности, разработали регламент, в соответствии с которым из каждого частно-государственного партнерства, которые есть у министерств, будет создан резерв правительства для награждения премиями спортсменов, показавших высокие результаты.

«Мы постоянно говорим о том, что многие выдающиеся спортсмены покидают Республику Молдова. Я думаю, что эта поддержка, оказываемая спортсменам государством, станет дополнительной причиной удержать их дома», - подчеркнул глава кабмина.

Анастасия Никита впервые стала чемпионкой Европы по борьбе в возрастной категории до 23 лет. В 2017 и 2018 годах она заняла второе место. Анастасия Никита участвовала в десяти чемпионатах мира и Европы и каждый раз занимала призовые места.