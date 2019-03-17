17 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Чемпионка Европы по борьбе Анастасия Никита получила квартиру от государства
17.03.2019

Премьер-министр Павел Филип сегодня вручил ключи от   новой квартиры чемпионке Европы по борьбе в возрастной категории до 23 лет Анастасии Никита, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой.          

Решение о предоставлении жилья одобрило сегодня правительство. Премьер поздравил   спортсменку  и отметил, что правительство и впредь будет поддерживать достижения, а государство будет поощрять тех, кто будет работать и добиваться хороших результатов.

«Никто так не приносит славу стране, как  лучший спортсмен. И гордость, которую мы испытываем, когда поднимают флаг Республики Молдова, безгранична», - сказал Павел Филип.

Тренеру спортсменки Тудору Кырлану  вручили Почетную грамоту правительства. На сегодняшнем же заседании было решено повысить размер специальной премии для тренеров,  воспитавших выдающихся спортсменов,  с 3 тыс. до 50 тыс. леев.

Премьер-министр распорядился, чтобы министерства финансов и просвещения, совместно с Агентством публичной собственности, разработали регламент, в соответствии с которым из каждого частно-государственного партнерства, которые  есть у министерств, будет создан резерв правительства для  награждения премиями спортсменов, показавших высокие результаты.

«Мы постоянно говорим о том, что многие выдающиеся спортсмены покидают Республику Молдова. Я думаю, что эта поддержка, оказываемая спортсменам  государством, станет дополнительной причиной удержать их дома», - подчеркнул  глава кабмина.

Анастасия Никита впервые стала чемпионкой Европы по борьбе в возрастной категории до 23 лет. В 2017 и 2018 годах она заняла второе место. Анастасия Никита участвовала в десяти чемпионатах мира и Европы  и каждый раз занимала призовые места.


 
Количество просмотров:
72
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.