В Молдове некому делать документы гражданам, потому что уезжают даже те, кто их этим раньше занимался!

Огромные очереди в ЗАГСе и малочисленные сотрудники, принимающие у них документы — примета сегодняшнего времени.

Оказался по делам в ЗАГСе, надо было кое-что с документами решить. Поразила сначала очередь для того, чтобы записаться в очередь! В коне концов, выдали квиток, на котором было написано - «А057». Думал, быстро управлюсь, но не тут-то было. У других посетителей оказались листочки чуть ли не со всем набором букв алфавита. Очень медленно двигалась очередь. Вроде, окошек, в которые принимают документы, чуть меньше тридцати, но примерно половина из них не работает. Решил узнать, почему.

- Понимаете, людей не хватает! - разводит руками начальница. - Приходят после юрфака, вроде, и зарплата хорошая, но быстро уходят. За границу уезжают на заработки... А работа у нас, видите, какая — с людьми... Нервная очень, крики, ругань... А еще документы разные, румынские, советские, чуть ли не царские приносят. Одна ошибка и все, опять возвращаться надо...

Люди ждут соей очереди порой целый день! Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

Вышел от нее и столкнулся со знакомым по футболу. На нем в слинге, в «кенгуру» — его масенький ребеночек.

- Представляешь, я с ребенком, а передо мной еще сорок человек! - ужасается он.

Сел на лавочку, вокруг толчея, люди изнывают от ожидания. Разговорился с немолодой парой. Пришли с внуком, малыш лет пяти вовсю носится между людей. Скучно ему тут торчать.

- Мы с девяти утра здесь, - признается бабушка. - А до нас очередь — как до Луны!

Смотрю на часы. а уже полдень.

- Раньше, когда паспортные стол в каждом районе были, было замечательно! - мечтательно подхватывает дедушка. - Пришел — очереди практически никакой, максимум за час решил все вопросы. Почему в нашей стране любое новшество оборачивается против людей?!

Говорят, что сюда надо приходить заранее — до восьми часов утра и не факт, что ты окажешься в очереди одним из первых. Так повторяется каждый день — все хотят свалить из страны. И те, кто делает документы, и те, кто их принимает. Это здесь очень отчетливо понимаешь...

ЛЕОНИД РЯБКОВ