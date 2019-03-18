Валерий Мунтяну: Нас не ждут золотые горы и молочные реки.....

В интервью порталу ТРИБУНА, бывший депутат, экс-министр, бывший кандидат от избирательного блока “ACUM” по одномандатному округу № 18 (Орхей-Кэлэрашь) на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года Валерий Мунтяну рассказал о результатах выборов, о том, почему ни одна унионистская партия не прошла в парламент, чем он будет заниматься дальше, будет ли он снова баллотироваться в столичную примэрию на местных выборах и о ряде других важных аспектов.

T.: Как вы оцениваете результаты парламентских выборов, особенно результат блока “ACUM”?

В. М.: Я уже 20 лет наблюдаю за выборами и участвую в них. С уверенностью скажу, что эти выборы были самыми сложными, а ключевое слово этих выборов “страх”. Никогда простые люди, которые работают на государство или занимаются бизнесом, не боялись так, как на этих выборах. Этот всеобщий страх плюс административный ресурс и много миллионов долларов, решили исход выборов. Но показательней всего результаты по столице. В Кишинэу ДПМ получила всего 13%. В столице люди более свободны, независимы и не так управляемы. Для них это правление – катастрофическое. Зато в селах власть сумела заставить людей голосовать за себя. Уверен, что если бы состоялись досрочные выборы, а ДПМ лишили бы всех ее рычагов и ресурсов, результат был бы, в лучшем случае, как в столице, а партия «Шор» никогда бы не прошла в парламент. ДПМ выделила Шору два округа, в которые он вложил много миллионов долларов, которые потом материализовались в голоса избирателей. Например, в Орхей он получил 55%, а в Ниспоренах, куда Шору был запрещен доступ, ПШ набрала всего 0,64%. Избирательный блок “ACUM” боролся без денег, без ресурсов, был бит со всех сторон, и, тем не менее, набрал больше голосов, чем ДПМ. Это хороший результат, но недостаточный, чтобы изменить ситуацию в Республике Молдова. У ДПМ сегодня 40 мандатов в парламенте (ДПМ+Шор+3 независимых). Это очень слабый результат для правящей партии, самый слабый из последние 20 лет. Но количество мандатов, полученных на выборах, никогда не было показателем для ДПМ. Посмотрим, как это будет на этот раз.

Т.: На ваш взгляд, почему ни одна унионистская партия не прошла в парламент?

В. М.: Потому что разочарование было слишком большим. Унионисты – самые внимательные избиратели в Республике Молдова. Они в равной степени следят за политической жизнью Молдовы и Румынии, и не смогли проглотить полумеры и жонглирования со стороны Демократической партии. Унионисты посчитали недостаточным, чтобы партия, которая хочет их представлять, была бы только за объединение и против великорусского империализма. Они посчитали, что унионистская партия должна бороться и против местной олигархии, но большинство унионистских партий были замечены в явном сотрудничестве с ДПМ, что дисквалифицировало их, а 90% голосов унионистов пошли блоку ACUM, который взял на себя ответственность представлять, в том числе и унионистов из Бессарабии.

T.: Теперь, после парламентских выборов, не сожалеете об уходе из ЛП?

В. М.: Я ушел из ЛП, чтобы подставить плечо отстранению ДПМ от власти. Это можно сделать только сообща. Результаты местных выборов прошлым летом были для меня хорошим уроком. Благодаря им, я смог предугадать результаты парламентских выборов, и не ошибся. ЛП не хотела присоединяться к блоку “ACUM”. Я абсолютно уверен, что все «труды» ЛП пошли на пользу ДПМ. Заявления лидера ЛП способствовали только росту неявки унионистов на выборы. А технически, самостоятельное участие в кампании ЛП и некоторых «диссидентов» ЛДПМ, лишь забрали у блока “ACUM” 4-5 мандатов. Я думаю, что ДПМ по достоинству оценила эти усилия.

T.: Почему вас не внесли в национальный список Избирательного блока “ACUM”?

В. М.: Это был мой личный выбор. Я был депутатом уже 3 раза, и я для меня эта должность не самоцель. В политике вне парламента, мне так же хорошо и комфортно, как и в парламенте. Я не ушел из ЛП, чтобы обязательно стать депутатом. Я ушел, чтобы поддержать демократию в Республике Молдова, надежду на сближение Бессарабии с Румынией, и я намеренно решил баллотироваться в округе №18 против Шора. Я прекрасно знал, сколько миллионов украденных у нас же долларов он вложил в город Орхей и близлежащие деревни, показав, что деньги неоспоримый аргумент для наших людей. Но именно так я видел свое участие в выборах. Я мог бы зарегистрироваться в кампании и ждать дня выборов, но я никогда этого не делал, и никогда не буду делать. Я был и буду командным игроком, который ежедневно трудится. Я приложил много усилий, чтобы доказать фальсификацию выборов Шором, но мои усилия разбились о стену его защиты государством.

Т.: Учитывая, что вы не стали депутатом, вы уже решили, чем будете заниматься дальше?

В. М.: Я не уйду из политики. Я по-прежнему хочу направить свои знания, усилия и энергию на процветание народа Республики Молдова и приближения объединения Бессарабии с Румынией.

T.: Не думали ли вы присоединиться к ПДС или ППДП, и вообще, планируете ли вы вступление в какую-нибудь партию в будущем?

В. М.: Политика – командная «игра», а я бегун на длинные дистанции. В политике без команды вы ничто. Команда должна представлять вас, представлять ваши цели и убеждения. Лично я не вижу, как я могу работать и быть продуктивным в партии, идеологические цели которой я не разделяю. Это исключено. После выборов на меня буквально «обрушилась» лавина предложений присоединиться или даже возглавить партии. Также мне поступали хорошие предложения от блока “ACUM”. Мне предстоит принять решение. .

T.: Если состоятся досрочные выборы, вы снова будете баллотироваться от Избирательного блока “ACUM”?

В. М.: Избирательный блок “ACUM” принял достойное участие в парламентских выборах. Со всей ответственностью заявляю, что я доволен сотрудничеством с блоком на выборах. Я надеюсь, что руководство блока достойно представит своих избирателей, а если все-таки состоятся досрочные выборы, я не думаю, что формула участия объединенной оппозиции в выборах должна измениться. На основании выводов, сделанных после минувших выборов, могут быть изменены лишь некоторые тактические вопросы.

T.: В этом году состоятся местные выборы. Будете ли вы снова баллотироваться в столичную примэрию?

В. М.: Избрание генерального примара Кишинэу – очень чувствительный, деликатный и одновременно чрезвычайно важный вопрос. В столице накопилось очень много проблем. Всю работу муниципия необходимо переосмыслить, развить, перестроить, отладить, и это можно будет сделать только в том случае, если столицу возглавит человек, способный это сделать, и имеющий поддержку МСК и центральных властей. В противном случае, Кишинэу продолжит оставаться заложником внутренней политической борьбы.

T.: Как, по вашему мнению, будут развиваться дальнейшие события в молдавской политике?

В. М.: Нас не ждут золотые горы и молочные реки. Результаты минувших выборов, когда укравший миллиард Шор был избран депутатом, и с разрешения Плахотнюка привел с собой в парламент еще несколько товарищей вроде себя, которые будут служить ДПМ, сильно разочаровали людей с нормальным мышлением и взглядами. С моей точки зрения, объединение Бессарабии с Румынией – единственный способ навсегда разрубить этот Гордиев узел, завязанный русской веревкой и затянутый нашими местными, ненасытными, безродными и безбожными олигархами.

Т.: Благодарим Вас.

Aндриана Кептине