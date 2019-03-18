Я буду в политической жизни, чтобы не было грустно тем, кто в парламенте, - Владимир Воронин

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Политика
Очередная неделя завершилась, оказавшись богатой на события на политической арене Молдовы.
Парламентские выборы прошли, однако страсти все не утихают и все политики республики стремятся обозначить свою позицию касательно коалиции и правящего большинства.
Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин также не остался в стороне.
Однако он сумел не изменить себе и прокомментировать происходящее в своем собственном стиле, благодаря чему редакция «Блокнота Молдовы» легко определилась с комментарием недели.
Владимир Воронин сказал несколько слов о своем отсутствие в парламенте, что, по его мнению, не означает отсутствия в политической жизни страны.
- Я буду в политической жизни и я постараюсь делать такие комментарии, чтобы не было грустно тем, кто в Парламенте, - заявил экс-президент.
Стоит отметить, что комментарии главы ПКРМ и впрямь не дают грустить, в особенности - другим политикам.
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