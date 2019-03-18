Я буду в политической жизни, чтобы не было грустно тем, кто в парламенте, - Владимир Воронин

Очередная неделя завершилась, оказавшись богатой на события на политической арене Молдовы.

Парламентские выборы прошли, однако страсти все не утихают и все политики республики стремятся обозначить свою позицию касательно коалиции и правящего большинства.

Экс-президент Молдовы и лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин также не остался в стороне.

Однако он сумел не изменить себе и прокомментировать происходящее в своем собственном стиле, благодаря чему редакция «Блокнота Молдовы» легко определилась с комментарием недели.

Владимир Воронин сказал несколько слов о своем отсутствие в парламенте, что, по его мнению, не означает отсутствия в политической жизни страны.

- Я буду в политической жизни и я постараюсь делать такие комментарии, чтобы не было грустно тем, кто в Парламенте, - заявил экс-президент.

Стоит отметить, что комментарии главы ПКРМ и впрямь не дают грустить, в особенности - другим политикам.