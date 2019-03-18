Влад Батрынча: Мы - не пушечное мясо, и нам не нужна «борьба до последнего холопа»

Социалист поделился мыслями о внешнеполитическом курсе властей. Влад Батрынча категорически против видеть РМ в качестве арены для борьбы "больших игроков", так как это может привести к исчезновению государства, считает он.

По его словам, Запад постоянно пытается повысить напряжение в регионе и, пользуясь тем, что выдаёт кредиты, требует закручивать гайки по отношению к противоположной стороне, даже когда это явно противоречит так называемым "ценностям", без устали декларируемым в процессе мучительной евроинтеграции, тянущейся уже с десяток лет.

За это время единственным её результатом стал многократно возросший внешний долг страны и ещё большая поляризация общества - таковы итоги "проевропейского курса".

- Я выступаю за то, что мы должны находить в Молдове национальную идею и формулу, для того, чтобы наше государство существовало. И очень не хочется этой борьбы до последнего холопа. Хочу сказать, что большое количество проблем у нас существовало из-за этого. Когда в Румынии выдворяли одного дипломата, а у нас - сразу 5 - такие действия приводили к перекосам в обществе, к проблемам и так далее.

Я не думаю, что Москва когда-то проявляла себя в отношении Молдовы так агрессивно и наступательно, как тот же Вашингтон, с российским телевидением, - заявил Батрынча.