Молдаване – самая стареющая нация: Наши граждане приобретают «букет» старческих заболеваний гораздо раньше жителей других стран

Если в развитых странах люди в возрасте 76 лет начинают чувствовать свой возраст, то в Молдове это всего 58 лет.

Научный журнал The Lancet опубликовал исследование, где сравнивалась скорость старения жителей разных стран. Таким образом, изучалась не продолжительность жизни, а болезни, связанные с возрастом. В исследование были включены 92 заболевания, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера, инсульт, 35 вида онкологии, сердечно-сосудистые заболеваниях.

Наблюдения проводились в течение 27 лет - с 1990 по 2017 год в 192 странах мира.

В итоге ученые установили, что средний возраст старения, к которому у человека появляются сразу несколько старческих болезней, - это 65 лет. При этом, в таких странах как Швейцария, Япония, Сингапур и Франция лишь в 76 лет люди начинают ощущать себя на 65 лет, а в Молдове на 65 себя чувствует уже в 58 лет.

Еще хуже ситуация, например, в Монголии – там старческие болезни появляются уже в 55 лет, Афганистане (51 год), Папуа - Новой Гвинеи (45 лет).Что касается наших соседей, то на Украине старческие болезни у себя обнаруживают в возрасте 57 лет, в России – 59 лет, Румынии – 61 год, в Беларуси – в 60 лет.

С таким показателем мы стоим на 146-м месте из 192-х стран.