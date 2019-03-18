Афера века в Молдове: Шум после выборов нужен был для того, чтобы за самое громкое убийство последних 10 лет виновный… остался на свободе

Последствия преступления, которое стало поворотным в истории Молдовы, закончилось ошеломляюще для всех сторон.

Ну, если вы еще не поняли, то речь идет о событиях 2012 года в заповеднике «Пэдуря Домняскэ». Тогда, 23 декабря, 34-летний Сорин Пачу, был убитна охоте, в которой принимали участие многие тогдашние чиновники высшего ранга, среди которых Валерий Зубко, генеральный прокурор Республики Молдова, Ион Плешка, председатель Апелляционной палаты Кишинева (АПК), Георгий Крецу, вице-председатель той же судебной инстанции, и Ион Лупу, директор агентства «Moldsilva».

Удивительно для людей, занимавших такие посты, но случай подстрела Пачу (он скончался позже в больнице) высокопоставленные чиновники попытались скрыть. И если бы не выступление накануне православного Рождества 2013 года полуюродивого борца с мафией, который на пресс-конференции подробно рассказал обо всем, возможно, широкая общественность об этом ЧП и не узнала бы никогда.

События тех дней знаменательны еще и тем, что тогдашний премьер-министр Владимир Филат, бывший в те времена «политиком номер один в Молдове» по рейтингам, а не на словах, мог сделать так, чтобы сделаться единовластным хозяином (ну, ладно – лидером) страны. Однако, судя по всему, алчность победила потенциальные перспективы. Ну и где сейчас Филат? И что толку, что даже, находясь в тюрьме, он является обладателем огромного состояния, припрятанного в надежных офшорах?

За убийство Сорина Пачу никто в тюрьму не сел

Итак, чтобы не тянуть резину, сразу скажу: за убийство Сорина Пачу никто в тюрьму не сел. Единственный обвиняемый в совершении этого преступления – бывший вице-председатель Кишиневской апелляционной палаты Георгий Крецу – не получил даже условного наказания. Дело было закрыто в связи с… истечением срока давности. Причем, по словам обвинения, дело просто «пролежало» четыре года в Апелляционной палате Бельц, где в итоге и было зачитано такое своеобразное решение.

Понимаете, господин Крецу, если говорить с точки зрения хитрого молдавского закона, НЕВИНОВЕН. То есть, человек был убит из огнестрельного оружия совершенно безнаказанно.

В стране, где за украденный килограмм морковки можно загреметь на нары, где молодежь могут посадить в тюрьму лишь за то, что их старший товарищ толкнул на пикет, а сам слинял за пределы Молдовы… Вот уж поистине страна чудес!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ