Как хорошо быть дураком: Молдавская молодежь так много учится, что потом не знает, что со всем этим «багажом знаний» делать

Молдавские школьники учатся 12 лет, но зачастую не понимают даже, что именно они не понимают

В итоге, уезжает за границу, но там нужны профессиональные навыки, а не высшая математика, которую они так рьяно учили в школе.

В Монако ученики старших классов получают профессиональное образование, которое позволяет им после школы не учиться еще сто лет, а сразу идти на работу. Что большинство и делает. И живет себе карликовое государство богато и роскошно, почти без безработных. Безработица в Монако составляет всего 3 процента.

В Молдове уровень безработицы среди молодежи (15-24 года), по последним данным официальной статистики, составляет 5,5%, а в возрастной категории 15-29 лет — 5,4%. При этом доля молодых людей, которые и не учатся, и не заняты на рынке труда, составила 27,1% от общего числа молодых людей в возрасте 15-29 лет (данные за четвертый квартал 2018 года). И это только официальная статистика, реальная картина еще плачевней.

Почему так? Во-первых, потому что система образования в стране такая же неэффективная, как все остальные сферы. Молдавские школьники учатся 12 лет, но зачастую не понимают даже, что именно они не понимают. Львиную долю времени ученики тратят на заучивание того, что уже завтра забудется, или того, что может напрочь отбить весь интерес к учебе. А вы смогли бы два года учить географию Молдовы, например? Спросите, как с этим справляются ваши дети-школьники.

Цель у молдавских школьников одна — сдать БАК. И самый большой страх связан с ним же. Зачем все эти продолжительные стрессы? А затем, чтобы потом поступить в молдавский вуз и провести там еще несколько бесполезных лет.

Многие дети из благополучных семей, конечно, ориентированы на то, чтобы максимально хорошо отучиться в школе, сдать БАК и уехать поступать в другую страну. Те же, у кого нет такой возможности, в итоге все равно уезжают из страны, только не на учебу, а на работу. Многие - после учебы в вузе. И за границей они никак свои университетские знания не используют. Высшая математика, которую они учили в школе, физика и химия, которую никто в классе не понимал (может, еще и потому, что сам учитель, кажется, ее так и не понял), им за границей не понадобились. Им, может, пригодились бы какие-то другие профессиональные навыки, но им в Молдове не учат. Молдове нужны только бакалавры. Почему? Такой вопрос в нашей стране не ставится.

В итоге, многие молодые люди в Молдове в возрасте 20-25 лет понятия не имеют, как и где себя применить. Уезжают, набивают шишки, мучаются, страдают от мошенников, бедности и прочих невзгод. Спустя годы им становится легче, они все реже приезжают в Молдову, становятся европейцами. А те, кто остался дома, потому что смог хорошо устроиться, им потом даже немного завидуют.

ЛИДИЯ ТКАЧ