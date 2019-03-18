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Общество
В Кафедральном соборе выставили икону и мощи Блаженной Матроны Московской
18.03.2019

В Кафедральном соборе выставили икону и мощи Блаженной Матроны Московской. Поклонится реликвиям и вознести молитвы в храм пришли сотни верующих. "Матрона была незрячей, истово верующей и способной творить чудеса".

"Икона чудотворная. Впечатляюще, красиво, многолюдно". Икона и мощи Блаженной Матроны будут находится в Кишиневе две недели. "Она всегда помогает. Ответы на молитвы и помощь приходят быстро. И тому есть немало свидетельств".

Верующие также принимали причастие в первую субботу Великого поста. "Всемилостивый Господь дает мне силы соблюдать пост и прийти сюда, чтобы принять святое причастие".

"Я всю неделю держала строгий пост, читала молитвы, готовилась к причастию". "Разумеется, я продолжу держать пост. Ведь он предназначен для очищения от грехов, для укрепления духа и тела".


 
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