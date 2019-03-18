Диагноз «острый лейкоз»: семья известного в Молдове рок-музыканта просит о помощи

В семью талантливого художника и легенды молдавского рока Сергея Букура и его жены Элины Яворской постучалась беда — их единственный сын получил в Киеве диагноз «Острый лейкоз» и неутешительные прогнозы. Чтобы спасти ему жизнь, Игоря срочно привезли на лечение в Израиль в больницу «Ассута Рамат а-Хаяль».
Родители Игоря в срочном порядке продают все имущество и квартиру в Киеве, но этих средств не хватит на оплату и половины лечения. По примерным подсчетам необходимо будет не менее 100 тысяч долларов.
Просим откликнуться всех неравнодушных!
Пожертвования можно перевести:
На карту Сергея Букура (только евро):
BENEFICIARY: BUСUR SERGHEI, Ukraine, 07404, Kyivska area., c. Brovary, st. Moskalenka
Sergiia, build.. 12 A, fl 20.
IBAN: UA663052990004149499119335287
SWIFT CODE: PBANUA2X
или
Bank Mizrahi-Tefahot, филиал 430, номер счета 340073.
Адрес банка: 64, Rabi Akiva str, Bnei Brak, Israel 5127402
IBAN: IL660204300000000340073
SWIFT: Mizbilit
на имя Yavorska Elina
или
перевод через Western Union на имя Yavorska Elina tel. +972545420907
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Необходимо заметить, из-за границы в Израиль деньги лучше отправлять Вестерн Юнион, а не банковским переводом. Чтобы избежать огромных потерь за банковские транзакции! Что бы в банке ни говорили потери будут велики по факту. Из-за границы используем Вестерн Юнион :
Израиль. Тель-Авив. на имя Yavorska Elina
tel. +972545420907