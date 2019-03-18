Игорь Додон: Приложу все усилия для сохранения и защиты нашей веры

Президент страны обратился к гражданам в первое воскресенье Великого поста.

Торжеством Православия именуется первый день Великого поста, этот день считается праздником победы нашей веры над ересью, мракобесием и прочими заблуждениями. И президент Республики Молдова Игорь Додон в этот день обратился к верующим, пообещав приложить все усилия для сохранения нашей веры. Вместе с супругой Галиной и детьми он посетил монастырь Frumoasa в Каларашском районе, где поучаствовал в Божественной литургии.

- Вчера, в первое воскресенье Великого поста, вместе с семьей посетил монастырь "Frumoasa" в Калараше и принял участие в Божественной литургии. Первое воскресенье Великого поста - Торжество Православия - это праздник победы православной веры над всеми ересями и заблуждениями, которые веками подтачивали веру. Это также особенный праздник восстановления чествования святых икон.

Наш народ выжил благодаря православной вере. Как президент страны, я буду прилагать все усилия для сохранения и защиты нашей веры. Желаю всем и особенно постящимся крепости духа, мира и всех благ, - написал в Facebook президент страны.