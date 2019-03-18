Протест на таможне Леушень, въезд в страну был заблокирован в 3 часа ночи

Этой ночью перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт, а именно - въезд в Молдову, в знак протеста.

Об этом на своей странице в социальной сети написал избранный депутат блока ACUM Дмитрий Алайба.

- Им не выдают лицензии, не оставляют работать в покое так, как работали до этого. Хотя бы чтобы семью могли прокормить.

Это говорит мне о том, что после того, как некто прибрал к рукам автовокзалы, теперь положил глаз еще на один бизнес, который можно монополизировать. Международные перевозки пассажиров и посылок - увлекательный бизнес для монополизации после изгнания миллиона человек из страны, - написал на своей странице Алайба.

По его словам, протестующие были оштрафованы Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA).

- После исчерпания «мирных» способов, которыми можно было добиться правосудия, их подтолкнули к прямым действиям. Блокировка улиц - это прямое, ненасильственное действие.

Они разрешили постепенный проход, поэтому даже не заблокировали движение. Скорее, они его замедлили, что передать сообщение «власти», - добавил депутат.

Таможенная служба пока не прокомментировала произошедшее.