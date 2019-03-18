Протест на таможне Леушень, въезд в страну был заблокирован в 3 часа ночи

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Общество
Этой ночью перевозчики заблокировали контрольно-пропускной пункт, а именно - въезд в Молдову, в знак протеста.
Об этом на своей странице в социальной сети написал избранный депутат блока ACUM Дмитрий Алайба.
- Им не выдают лицензии, не оставляют работать в покое так, как работали до этого. Хотя бы чтобы семью могли прокормить.
Это говорит мне о том, что после того, как некто прибрал к рукам автовокзалы, теперь положил глаз еще на один бизнес, который можно монополизировать. Международные перевозки пассажиров и посылок - увлекательный бизнес для монополизации после изгнания миллиона человек из страны, - написал на своей странице Алайба.
По его словам, протестующие были оштрафованы Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA).
- После исчерпания «мирных» способов, которыми можно было добиться правосудия, их подтолкнули к прямым действиям. Блокировка улиц - это прямое, ненасильственное действие.
Они разрешили постепенный проход, поэтому даже не заблокировали движение. Скорее, они его замедлили, что передать сообщение «власти», - добавил депутат.
Таможенная служба пока не прокомментировала произошедшее.
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