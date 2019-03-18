Фермеры Молдовы приступили к весенним полевым работам

Молдавские фермеры приступили к весенним сельскохозяйственным работам на полях.

Несмотря на то, что в пошлом году потери урожая сахарной свеклы составили от 20% до 50%, хозяйственники приняли решение увеличить территорию под сахарную свеклу, и засеять в этом году 20 000 га этой культурой. Таким образом, общая площадь свекловичных посевов будет расширена на 1 000 га больше, чем в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства полагает, что прошлогодние потери можно было минимизировать, если бы фермеры заранее озаботились процессом сборки, хранения и самое главное – орошением на полях в самый жаркий период года.

Фермеры уверяют, что сделали все выводы, обновили парк сельскохозяйственной техники, и надеются, что в этом году удастся избежать крупных потерь.

Согласно официальным данным, жители Молдовы ежегодно потребляют около 84 000 тонн сахара, а производят почти 100 000, передает noi.md.

«Блокнот Молдовы» писал о том, что в 2018 году свекольная отрасль молдавского сельского хозяйства понесла миллионные убытки, несмотря на то, что власти и инвесторы были готовы к радикальным мерам по спасению урожая.