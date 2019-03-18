Владимир Воронин о «международном заговоре» с участием властей Молдовы

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), Владимир Воронин высказал свое мнение об условиях, в которых прошли парламентские выборы, о влияние смешанной избирательной системы на результаты выборов, насколько прогнозируемы были результаты, о возможных досрочных выборах и др.

T.: Господин Воронин, каково Ваше мнение об условиях, в которых прошли парламентские выборы?

В.В.: Выборы проводила организованная преступная группировка, захватившая власть в стране.

Захваченными являются все государственные структуры, включая суды, прокуратура, госпредприятия, практически все ведущие медиа-ресурсы. Коррумпированный парламент в сговоре демократов и социалистов изменили избирательную систему, чем предоставили самые благоприятные условия для Демпартии и фальсификации выборов. Неконституционный президент Додон подписал указ о проведении референдума, придуманного, чтобы еще больше запутать избирателей.

Захваченный Центризбирком, ответственный за организацию выборного процесса, цинично проигнорировал многочисленные нарушения, допущенные властью и ее холуями, начиная с преждевременного начала избирательной кампании до нахального и открытого использования административного ресурса и подкупа избирателей. По списку и под контролем специальных надсмотрщиков голосовали все сотрудники государственных учреждений и органов правопорядка.

Примары, которых подкупом и угрозами заставили вступить в ДПМ, «инструктировали» жителей своих населенных пунктов, контролировали списки избирателей и ход голосования.

Безусловно, имели место массовые нарушения – от подкупа и подвоза до прямых подтасовок и фальсификаций. Их тоже предпочли «не заметить» международные избиратели, заинтересованные в сохранении статус-кво исходя из их собственных, геополитических интересов.

Самое Главное: иначе и не могло быть. Ведь выборы организовывали и проводили те, кто украл миллиард. Именно эти украденные у народа деньги и сыграли важную роль на результаты выборов. Людей сначала ограбили, довели до крайней нищеты, а потом банально купили их голоса на украденные у них же деньги. Оппозиционные партии, не готовые идти на сговор с режимом, без административного ресурса, лишенных собственных медийных ресурсов изначально оказались в проигрышном положении.

T.: Повлияло новая избирательная система на результаты выборов? Кто, по Вашему мнению, выиграл в результате внедрения этой системы?

В.В.: Партия коммунистов последовательно выступала против изменения избирательной системы, справедливо полагая, что тем самым создаются условия для массового коррумпирования избирателей, а также безграничные преимущества для правящего мафиозно-коррумпированного режима. Так оно и случилось. Ведь не зря власть пренебрегла настоятельными рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, а также Европарламента и Еврокомиссии, которые были против этих изменений. И если бы выборы проводились по прежней системе, то даже при всех манипуляциях с голосами избирателей, у ДПМ было бы от силы 10-12 мандатов. Не следует забывать, что Демпартия стала главным бенефициаром смешанной системы, получив по одномандатным округам 18 мандатов. А если присовокупить и так называемых «независимых», за которых запрограммировано, по межолигархическому с приднестровскими властями сговору, голосовали жители Приднестровского региона, то и вовсе – 20-21.

При этом Додон и его «социалисты», главные подельники и прислужники демократов по избирательному перевороту, оказались в числе проигравших от введения смешанной системы. Но я уверен, что они прекрасно отдавали себе отчет в том, на что идут.

Таким образом сбылись все наши прогнозы, включая и то, что избранные по одномандатным округам депутаты не будут представлять интересы жителей округа от которого их избрали. В итоге, в парламент попали люди, за которых голосовало чуть больше двух тысяч человек. Повторюсь: переход на новую систему избрания парламента был самым важным и спасительным элементом фальсификации результатов выборов в пользу установившегося в стране олигархического режима.

T.: ПКРМ не прошла в Парламент. Вы ожидали такой результат? Как прокомментируете?

В.В.: Считаю, что Партия коммунистов стала жертвой международного заговора с участием нынешних самозваных захватчиков Молдовы.

Начиная с попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года и по сегодняшний день влиятельные силы за пределами страны, как на Западе, так и на Востоке, ставили целью ликвидации партии и выведение ее за пределы властных структур. Для этих антикоммунистических и либеральных сил это вопрос принципа. Все эти 10 лет они изощрялись в этом и наконец, у них это получилось.

T.: Каковы Ваши планы на будущее?

В.В.: Мы начали тщательный и объективный анализ причин, приведших к этому результату. Нам следует разобраться в том, где не доработали мы сами, где и почему не смогли прорваться сквозь многочисленные ловушки и препоны, установленные властью, где стали жертвой фальсификаций. У нас слишком много серьезных претензий в отношении этих выборов. Нас не может не радовать тот факт, что за ПКРМ отдали свои голоса жители всех населенных пунктов Молдовы. А это и хороший задел на будущее и вера в том, что все же не всех избирателей можно купить и обмануть.

T.: Есть ли у Вас какие-нибудь сожаления, связанные с Вашей политической деятельностью до сих пор?

В.В.: Есть такая мудрая поговорка: «о прошлом жалеть никогда не поздно, но всегда бесполезно». Я всего лишь человек, а потому и мне свойственно ошибаться. Например, я доверял некоторым людям, которые нас впоследствии предали. Но в общем и целом, мы коммунисты, имеем все основания быть довольными теми результатами, которых ПКРМ добилась, находясь у власти в период с 2001 по 2009 годы. Именно мы, коммунисты, впервые доказали, что Молдова может развиваться как независимое суверенное государство. И без кредитов и без холуйства перед странами, навязывающие нам свои правила поведения.

T.: Что Вам подсказывает Ваш опыт? Что последует в молдавской политике?

В.В.: Если сохранится действующий мафиозный, криминальный режим, – а все идет к этому, – в Молдове будет по-прежнему процветать коррупция, нищета, социально-экономическая деградация, воровство и геополитическая шизофрения. Мы, коммунисты, довольно хорошо понимаем, куда тащат страну нынешние власти. К полной ликвидации. Это пока что ползучий, медленный процесс, но сфабриковав себе на этих выборах коррумпированное большинство эта банда во власти может и ускорить ликвидацию государственности Молдовы.

T.: Досрочные выборы – это решение?

В.В.: Любые выборы, которые будут организовывать нынешняя преступная власть при молчаливом одобрении их внешних партнеров и наставников приведут к тому же результату, если не к более худшему.

T.: Если все-таки допустить, что состоятся досрочные выборы, ПКРМ примет в них участие?

В.В.: Мы – действующая политическая партия, и обязаны участвовать во всех выборах.

T.: Что Вы можете сказать о Вашем политическом будущем?

В.В.: Если говорить о моем будущем, как лидера партии, все решения принимает съезд Партии коммунистов Республики Молдова.

Но не сейчас. Сегодня перед нами более ответственная и важная задача. Как освободить Молдову от захватчиков, коррупционеров, криминалов и прочей нечисти.

И если для этого потребуется идти на «наш последний и решительный бой» мы это сделаем и подымем на эту борьбу всех честных людей страны.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине