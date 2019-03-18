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Общество
ГАИ: «Шесть лет назад были бейсболисты, а теперь терминаторы»
18.03.2019

Внешне сотрудники Патрульной полиции стали еще больше походить на американских «копов», а народ гадает, зачем им такие навороты.

Начиная с этих выходных, сотрудники патрульной полиции будут стоять на трассах в новой униформе. Напомним, что в последний раз форму им меняли в 2013-м году. Тогда их стали называть «бейсболистами» (за бейсболки на головах), а всего на «переодевание» МВД из бюджета было выделено 54 млн. леев. Шесть лет назад она смотрелась свежо и современно.

В последний раз форму им меняли в 2013-м году.

В последний раз форму им меняли в 2013-м году.

Первое впечатление: вылитые американские «копы» и некоторых местах даже терминаторы - особенно в обязательных солнцезащитных очках. Правда, есть подозрение, что очки – «хамелеоны», в них не слепят солнце и фары.

Другой обязательный атрибут – бронежилет – вызвал немало вопросов у общественности. Главный: ЗАЧЕМ? Ну, то есть, помимо сокрытия вываливающегося живота, насколько необходимы они в повседневном патрулировании? Как часто у нас оказывают вооруженное сопротивление полиции? Прямо, скажем, не часто – и, слава Богу! И если, как говорят разработчики, новые образцы полицейских униформ ориентированы на простоту и удобство, то бронежилет тут явно лишний…

Новая форма для сотрудников Патрульной полиции.

Новая форма для сотрудников Патрульной полиции.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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