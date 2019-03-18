Фантастика стала реальностью на INNOVATIC FEST ROBOSHOW: Кофе на любой вкус вам приготовит робот Coffee Bot!

На фестивале в Музее истории в Кишиневе роботы последнего поколения могут танцевать, читать стихи, улыбаться, играть в спектаклях и еще многое другое, что раньше казалось нереальным.

На INNOVATIC FEST ROBOSHOW вкусно пахнет кофе. И первое знакомство с уникальными роботами последнего поколения происходит в холле, перед фантастической галереей-входом на выставку. Потому что невозможно отказать себе в чашечке кофе и в общении с баристой-роботом Coffee Bot.

Когда выбираешь, какой кофе заказать у робота, - а он их готовит 4 вида, причем каждый вид – тоже со своими вариациями на тему количества сахара и молока или сливок, – начинаешь его воспринимать, как баристу. Ну не похож он даже на самую совершенную кофе-машину! У него есть руки, голова, он говорит, а готовый кофе подает тебе, как настоящий, то есть «человеческий» бармен.

У тех, кто впервые сталкивается с Coffee Bot, – а таких посетителей на фестивале большинство, - выражение лица принимает удивленный вид. И как тут не удивляться?!

Вообще, удивление, восторг, восхищение, радость, INNOVATIC FEST ROBOSHOW в Кишиневе, в Национальном музее истории Молдовы.

Более 30-ти (!) роботов последнего поколения прибыло к нам в республику из разных стран мира. И каждый робот – необычен, с каждым хочется провести время. Поэтому на фестивале и трех часов иногда мало. А если учесть, что есть и игровые зоны, и особые площадки для детей, которые хотят сделать маску-робота...

Время еще есть, но лучше поспешить на фестиваль, ведь определенно захочется прийти сюда еще раз. А Coffee Bot встретит вас и угостит отменным кофе.

О ФЕСТИВАЛЕ INNOVATIC FEST ROBOSHOW

В Национальном музее истории Молдовы с 1 марта по 12 мая 2019 года проходит уникальный фестиваль INNOVATIC FEST ROBOSHOW под лозунгом «Знакомьтесь – будущее!»

На фестивале можно встретить то, что олицетворяет дух современных технологий, открыть удивительные способности роботов, - их более 30-ти на INNOVATIC FEST ROBOSHOW, - приобрести невероятный опыт в зонах VR и AR и испытать незабываемые эмоции.

Фестиваль организован компанией Orange в партнерстве с Bisconcert и Техническим университетом Молдовы.

Адрес Национального музея истории Молдовы: ул. 31 Августа 1989, 121 A, Кишинев.

Программа: Понедельник-четверг - 10:00-19:00;

пятница-воскресенье - 10:00-20: 00.

Телефон: (+373) 68 910 000