Стало известно, в каких населенных пунктах пройдут бесплатные консультации врачей на этой неделе

В рамках кампании «Доктор для тебя» 18-22 марта в селах республики будут проведены бесплатные консультации.

Таким образом, 19 марта эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи и кардиологи будут находится в поликлиниках сел Кэрпинень и Котул Морий в Хынчештском районе, а 21 марта в кабинетах семейных врачей в селах Бэлэнешть и Валя Трестиень Ниспоренского района.

В этот же период дети из населенных пунктов района Криулень могут воспользоваться бесплатной стоматологической консультацией.

Житель сельских населенных пунктов района Яловень и пациенты центра временного размещения для людей с ограниченными возможностями Бельц смогут сделать рентгенологическое обследование легких, а женщины районов Резина, Новые Анены и Кагул смогут получить бесплатный скриниг молочных желез.

Отмечается, что в период с 11 по 15 марта около 2 354 человек получили бесплатные медицинские услуги в рамках кампании «Доктор для тебя». Из низ 480 человек получили консультации кардиологов, эндокринологов, оториноларингологов, офтальмологов и неврологов, 571 ребенок прошел бесплатное обследование у стоматологов, 1014 человек сделали радиологию легких, а 289 женщинам бесплатно сделали скрининг молочных желез.