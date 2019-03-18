Глава государства может подписать указ о созыве первого заседания нового парламента уже на этой неделе

Об этом он сообщил послу США в Республике Молдова Дереку Хогану, с которым провел этим утром рабочую встречу.

В частности, как отметил президент, стороны обсудили развитие политической ситуации в нашей стране после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов.

– В связи с этим я сообщил американскому послу о том, что, вероятно, уже на этой неделе подпишу Указ о созыве первого заседания нового парламента. В этом же контексте говорили о возможных сценариях создания легитимного парламентского большинства и дальнейшего формирования правительства, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В продолжение беседы глава государства и руководитель дипломатической миссии обсудили перспективы развития молдавско-американского стратегического диалога по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.