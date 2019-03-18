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Маленькая белая медведица демонстрирует талант артистки
18.03.2019

Берлинская белая медведица Тоня представила свою малышку публике и дала первый урок плавания вольным стилем.

Берлин • Эта маленькая белая медведица появилась на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде три с половиной месяца назад. Постоянным нашим читателям и подписчикам она уже хорошо знакома благодаря фотографиям, которые делала камера наблюдения в берлоге, а также снимкам во время первого медицинского осмотра.

В эту пятницу безымянная пока малышка впервые вышла в люди и сразу же продемонстрировала свои прекрасные артистические способности. Мама Тоня внимательно следила за своим пушистым чадом, разрешила искупаться и даже понырять. Для нее это была третья беременность. Первые два медвежонка погибли.

Ежегодно этот берлинский зоопарк посещает около полутора миллиона человек. Не исключено, что в этом году их число заметно увеличится. Догадались, почему?


 
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