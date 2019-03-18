В молдавских магазинах больше не будет «сметанных» и «творожных» продуктов

Приняв соответствующие изменения, власти, тем самым, хотят помочь потребителям узнать, что именно они покупают.

Согласно новым правилам, молоко, сметана или творог, содержащие растительные жиры, больше не будут классифицироваться как молочные продукты. Так, например, товар, который сейчас называется «творожный продукт», должен быть переименован производителем таким образом, чтобы исключить слово «творог».

Изменения были утверждены на прошлой неделе решением правительства, чтобы помочь потребителям узнать, за что они платят.

- Если продукт содержит другой вид белка или жира, и его уже нельзя назвать «творогом» и «творожным продуктом», потому что название «творог» определяет продукт с молочными компонентами, - пояснила глава департамента политики продуктов животного происхождения министерства сельского хозяйства Татьян Нисторикэ.

Производители, кроме необходимости придумывать новые названия, будут обязаны четко указывать на упаковке все ингредиенты, которые они используют.

- Покупатель будет уверен, что, покупая молочный продукт, он будет потреблять молочный продукт, а не произведенный с добавлением растительных жиров или других, кроме молочных, - сказала Татьяна Нисторикэ.

Чиновники из министерства сельского хозяйства считают, что новые правила приведут к снижению цен на продукты, содержащие растительные жиры.