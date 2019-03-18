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«Они брали 400 евро за автомобиль»: стало известно, за что арестовали молдавских таможенников – они могут сесть на 10 лет в тюрьму
18.03.2019

В понедельник утром были задержаны трое сотрудников Скулянского таможенного поста, обыски продолжаются...

Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и прокуроры антикоррупционного центра раскрыли коррупционную схему на Скулянской таможне. Согласно закону, автомобили с иностранными номерами могут находиться на территории Молдовы не более 180 дней. Таможенные сотрудники через информационную систему делали так, что автомобиль покидал страну, не выезжая из таможенного пункта. А за каждую машину они получила по 400 евро.

Обыски продолжаются. Утром были задержаны трое инспекторов Скулянской таможни, глава управления развития и информационной безопасности Таможенной службы и два посредника.

Было открыто пять уголовных дел. Если будет доказано, что они виновны, им грозит до 10 лет тюрьмы и лишение права занимать должности на определенный срок.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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