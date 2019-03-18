Мать уроженца Молдовы, расстрелянного террористом в Израиле.....

По словам тех, кто знал нашего земляка, Александр сам попросился служить в боевую оперативную часть армии Израиля. Стало известно имя второго солдата, ставшего жертвой нападения террориста на перекрестке Ариэль. Александр Дворский находится в больнице с тяжелым ранением...

Жизнь солдата, раненого 17 марта террористом в Самарии, все еще в опасности. 47-летний раввин и отец 12 детей Ахиад Этингер погиб. Молодой военнослужащий Александр Дворский – в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, а родственники просят молиться за выздоровление. Днем 18 марта стало известно, что раввин скончался.

Александр репатриировался в Израиль из Молдовы вслед за старшим братом. Вскоре в еврейскую страну переехали и старшие члены семьи - мама Галина и бабушка, пишет в понедельник, 18 марта, газета "Едиот ахронот".

Молодой человек поселился в кибуце Нахаляль и с 9 по 12 класс учился в рамках молодежного проекта для репатриантов "Алият ха-ноар".

В школе его охарактеризовали как отличника, всегда выделявшегося в учебе, и отличного товарища.

По окончании школы Александр призвался на службу в боевую часть ЦАХАЛа.

"Этот мальчик любит Израиль, в нем я видел дух первопроходцев нашей страны. Смелый, отважный, улыбчивый парень... Когда пришло время служить, он попросился в боевую оперативную часть", - сказал о нем Эяль Бецер, глава регионального совета Эмек-Изреэль.

Семья солдата проживает на севере Израиля, в городе Нацрат-Илит.

Сейчас Александр находится в больнице "Бейлинсон". Ему была сделана операция, после чего пациента перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи делают все для спасения его жизни.

Место теракта и Галь

Напомним, что в теракте на перекрестке Ариэль был также убит 19-летний Галь Кейдан из Беэр-Шевы, старший сержант 334 артиллерийского батальона бригады "Ха-Эш". Похороны погибшего состоятся 18 марта, в 11:00, на военном кладбище в Беэр-Шеве.

Галь – один из трех сыновей супругов Марины и Анатолия, которые репатриировались в 1970-х годах из СССР. Как вспоминают близкие, Галь был талантливым музыкантом, обучался игре на мандочелло. Его ждало большое будущее, если бы террорист не оборвал его жизнь.