Весна да осень, на дню погод восемь: Аномальное тепло в Молдове снова сменится холодом и дождями

Не прячьте далеко теплые куртки и стеганые пальто – они вам пригодятся уже через несколько дней.

Мартовское тепло – обманчиво. Сегодня, 18 марта, стоит почти летняя погода: в 14.00 термометры показывали в Кишиневе 17 градусов тепла, а на юге страны – все 20!

Однако уже завтра и в среду в стране ожидается серьезное похолодание – будет около 10 градусов выше нуля. Более того, в эти дни синоптики ожидают осадки в виде холодного дождя.

В четверг, 21 марта, уже и вовсе 7 градусов тепла, но зато без осадков. Потеплеет лишь к выходным: дожди прекратятся, а столбики термометров поднимутся до 15 градусов выше нуля.

ЛИДИЯ ТКАЧ