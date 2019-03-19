Топ самых мощных военных сил в мире. На каком месте находится Молдова

Рейтинг самых мощных армий в мире по версии «GlobalFirePower» (GFP) показывает, что Молдова занимает 103 место из 137

Ежегодный рейтинг самых мощных вооруженных сил в мире, реализованный «GlobalFirePower» (GFP), показывает, что Республика Молдова занимает 103 место из 137 государств, проанализированных в 2019 году. Первое место в рейтинге занимают Соединенные Штаты Америки, в то время, как Бутаннаходится на последнем месте, передает zdg.md.

Согласно анализу GFP, Республика Молдова находится между Камеруном и Кот-д’Ивуаром. Бюджет нашей страны, выделенный на оборону, составляет 30 миллионов долларов, количество действующих военных составляет 5100 человек и 60.000 находятся в запасе. Наша страна владеет такой военной техникой, как: три самолета, 341 единица бронетехники, 52 единицы прицепных артиллерийских орудий, 9 единиц самоходной артиллерии и 11 ракетных установок. Из общего числа населения Республики Молдова, которое составляет около 3,4 миллионов человек, GFP отмечает, что около двух миллионов граждан готовы сражаться.

Молдова находится между Камеруном и Кот-д’Ивуаром

Согласно данным GFP, Румыния занимает 40 место в рейтинге и имеет в наличии: 151 самолет, 717 танков, 1400 единиц бронетехники, 243 ракетных установки, 808 прицепных артиллерийских орудий, три фрегата, четыре корвета и три патрульных корабля, а также пять минных заградителей. Из общего числа населения, которое составляет более 21 миллиона человек, в Румынии насчитывается 70.000 активных солдат, 50.000 – в запасе, а ее бюджет на оборону достигает 2,19 миллиардов долларов.

Украина занимает 29 место в рейтинге, с бюджетом на оборону в 4,8 миллиардов долларов. В соседней стране насчитывается 205.000 активных солдат и один миллион – в запасе. Страна владеет такой военной техникой, как: 260 самолетов, 2031 танк, 10.200 единиц бронетехники, 738 башенных артиллерийских установок, 2040 прицепных артиллерийских орудий, 500 ракетных установок, один фрегат, 11 патрульных кораблей. Из общего числа населения Украины, которое составляет около 43,9 миллионов человек, GFP отмечает, что около 22 миллионов граждан готовы сражаться.

Сильнейшие военные силы мира

Соединенные Штаты Америки имеют самый большой бюджет, выделенный на оборону – 716 миллиардов долларов, и владеют наибольшим количеством самолетов – 13.398 единиц. По количеству наземных защитных устройств США владеет более 6 тысячами танков, более 39 тысячами единиц бронетехники, 992 башенными артиллерийскими установками, 864 прицепными артиллерийскими орудиями, 1056 ракетными установками, 22 фрегатами, 68 миноносцами, 15 корветами, 68 субмаринами, 13 патрульными кораблями. Сильнейшая военная сила располагает более, чем одним миллионом активных военных, а 860.000 находятся в резерве.

Российская Федерация, вторая сильнейшая военная сила в мире, владеет самым большим количеством наземных защитных устройств, а именно: 21.932 танка, 50.049 единиц бронетехники, 4465 прицепных артиллерийских орудий, 3860 ракетных установок, 4078 самолетов, 13 фрегатов, 13 миноносцев, 82 корвета, 56 субмарин, 45 патрульных кораблей, 46 минных заградителей. Россия располагает более, чем одним миллионом активных военных, а два миллиона солдат находятся в запасе. Бюджет, выделенный на оборону, составляет 40 миллиардов долларов, что примерно в 18 раз меньше, чем бюджет США.

Китай имеет в своем арсенале наибольшее число активных солдат, а именно – более двух миллионов, а в резерве находится 510.000 человек. Третья сильнейшая военная сила в мире обладает 3187 самолетами, 13.050 танками, 40.000 единицами бронетехники, 4000 башенными артиллерийскими установками, 6246 прицепными артиллерийскими орудиями и 2050 ракетными установками. По количеству военных кораблей Китай владеет 714 боевыми единицами. Бюджет, выделенный на оборону, является вторым по размеру после США – 224 миллиарда долларов.

США имеют самый большой бюджет, выделенный на оборону – 716 миллиардов долларов

Последние три места в рейтинге занимают Суринам, Либерияи Бутан.

Для проведения этого исследования GFP брал в расчет число военнослужащих, военные возможности в воздухе, на земле и на воде, а также специфические элементы национального достояния, такие, как природные ресурсы, финансы, логистические элементы или географическое положение.

Республика Молдова в 2019 году впервые была включена в рейтинг «Global Fire Power».