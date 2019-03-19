Дмитрий Дьяков: Люди надеются, что политические силы прекратят конфронтацию и найдут точки соприкосновения

Люди надеются, что политические силы, прошедшие в парламент, прекратят конфронтацию и найдут точки соприкосновения.

В этом уверен почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. Принимая участие в программе "В центре внимания" на телеканале "Публика" он отметил, что Демократическая партия по-прежнему готова обсуждать предложения блока ACUM для возможного сотрудничества.

Дмитрий Дьяков также прокомментировал инициативы, которые блок ACUM намерен продвигать в новом парламенте. Это, в частности, замена генерального прокурора, глав НЦБК, Высшей судебной палаты, СИБа, Центризбиркома, Совета по телерадиовещанию, а также отмена смешанной избирательной системы.

Как уверен директор консалтинговой компании Intellect Group, тандем ПДС-ППДП не хочет брать на себя ответственность за предвыборные обещания.

Блок ACUM дважды отказался от приглашения ДПМ начать переговоры о формировании парламентского большинства, а также принять пост премьер-министра. К дискуссия тандем ПДС-ППДП приглашали и социалисты, но тоже получили отказ.