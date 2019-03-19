Председатель общественной организации обвинил Union Fenosa в регулярном мошенничестве...

Бдительность позволит сэкономить немалые деньги. Николае Могуряну, председатель общественной организации, объединяющей потребителей электроэнергии в РМ, провёл сегодня презентацию книги-гида с выдержками из регламента и типовых контрактов, заключаемых потребителями с компанией Union Fenosa.

По его словам, выдержки из гида являются неоспоримым доказательством "узаконенного мошенничества", которым промышляет компания, господствующая на энергетическом рынке РМ. Могуряну утверждает, что больше всего от всяких схем страдают экономические агенты, которые вынуждены переплачивать за свет до 10 процентов.

- Когда я вижу, что потери превышают 7-10 процентов, то счёт-фактура уже "раздута", - считает Могуряну, слова которого приводит ProTV.

"Копеечка к копеечке, рубль к рублику" - обычных потребителей обманывают меньше, по уверениям Могуряну, но в сумме Fenosa "поднимает" очень большие дополнительные деньги, с каждого по чуть-чуть.

- Посчитайте сколько у вас в подъезде лампочек, сколько человек, простые арифметические вычисления помогут вам получить ясную картину. Те, кто обращает внимание на всё это, как правило, сразу добиваются корректного подсчёта, - напомнил Могуряну.

Журналисты обратились за комментариями и в офис Union Fenosa, там ответили, что не видели данный гид, но готовы сотрудничать в любой непонятной ситуации.