Новые подробности обысков в МВД: задержаны два человека – сотрудник ведомства и экономический агент

В результате обысков в офисе Службы внутренней безопасности и антикоррупции Министерства внутренних дел задержан начальник одного из отделов и экономический агент.

По сообщению Антикоррупционной прокуратуры, обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления влиянием со стороны чиновника МВД. Согласно материалам дела, фигурант, воспользовавшись занимаемой должностью, потребовал и получил 1000 евро от экономического агента, обеспечивающего деятельность казино, в обмен на которые последний должен был избежать уголовной ответственности.

Помимо этого чиновник подозревается в совершении еще двух преступлений. В частности, по ст. 327 п.2 лит. b) УК РМ – злоупотребление служебным положением в отношении патрульного инспектора, чтобы тот не составлял протокол о нарушении правил дорожного движения, и по ст. 243 п.3 лит. b) – отмывание денег.

Сегодняшние обыски проводились как в офисе и по месту жительства подозреваемого, а также у его сообщников. В итоге помимо сотрудника службы внутренней безопасности на 72 часа в изоляторе НЦБК оказался также представитель экономического агента. Последний признал свою вину и сотрудничает с органами уголовного преследования.

По ст. 326 п. 2 лит. b) ему грозит штраф в размере от 3000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. В то же время юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 10000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью. Наказание по ст. 327 пункт. 2 лит. b) предусматривает штраф в размере до 2350 условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет. По ст. 243 пункт.3 лит. b) - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 13000 до 16000 условных единиц или ликвидация юридического лица, сообщает tv8.md.

Сегодня, 18 марта, Антикоррупционная прокуратура провела обыски в офисе Службы внутренней безопасности и антикоррупции Министерства внутренних дел. Согласно заявлению пресс-секретаря МВД, задержан один из фигурантов – руководитель одного из отделов ведомства Руслан Генчу, который фигурирует в трех уголовных делах. Генчу подозревается в извлечении выгоды из влияния, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением с целью материальной выгоды.