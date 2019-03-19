Заявление: Досрочные выборы не исключены, но проводить их нецелесообразно

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что «в результате парламентских выборов в Молдове сохранилась необходимость объединения внутрипарламентских партий для того, чтобы управлять страной». Об этом он заявил в анализе для IPN.

Как сообщает Трибуна со ссылкой на цитируемый источник, Дионис Ченушэ считает, что «ситуация сложная, хотя вполне предсказуемая».

Также Ченушэ отметил, что процесс создания правящей коалиции больше всего сближает ДПМ и ПСРМ, в том числе из-за отказа блока ACUM к ним присоединиться.

«Коалиция между ДПМ и ПСРМ кажется сложной, но она может быть создана, потому что у обеих партий выборочный подход к западным партнерам. Такая коалиция зависит от того, что ДПМ готова отдать социалистам. В любом случае, социалистам следует предусмотреть все возможные риски. Среди таковых, например, отставка президента Додона, если ДПМ и ACUM договорятся, чтобы спровоцировать новые президентские выборы до 2020 года. Досрочные выборы не исключены, но проводить их нецелесообразно. Так как обстоятельства не изменятся, других результатов этих выборов дать бессмысленно», – отметил Ченушэ.

Aндриана Кептине