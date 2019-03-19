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Общество
Примэрия вывозит гаражи с бульвара Мирчи чел Бэтрын
19.03.2019

Пять металлических гаражей, незаконно установленных в секторе Чокана, на бульваре Мирчи чел Бэтрын, 29/1, были вывезены оттуда вчера, 18 марта. В общей сложности будут принудительно вывезены 45 металлических гаражей. расположенных по данному адресу, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз примэрии.

На бульваре Мирчи чел Бэтрын, 29/1 находились 54 гаража, и девять из них были добровольно вывезены их собственниками на прошлой неделе. Решение о принудительном вывозе гаражей было принято после того, как истёк срок до 14 марта, предоставленный владельцам для добровольного вывоза. В зоне бульвара Мирчи чел Бэтрын, 29/1 будет создан сквер. Место для него было выбрано жителями сектора посредством онлайн-опроса.

По распоряжению исполняющего обязанности генерального примара Руслана Кодряну муниципальные власти приняли решение об инвентаризации металлических и капитальных гаражей, расположенных на участках, относящихся к публичной сфере, с последующим созданием Реестра учёта металлических гаражей, временно расположенных на участках, относящихся к публичной сфере муниципия Кишинёв.


 
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