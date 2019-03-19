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Общество
Настоящее чудо: Мощи и икона святой Матроны Московской в Кишиневе излечили больного на последней стадии рака
19.03.2019
Реликвии выставлены в Кафедральном соборе ежедневно в течение трех недель. Икону и мощи Блаженной Матроны Московской в Молдовупривозят с завидной регулярностью. Привезли их в очередной раз по просьбе Молдавской митрополии. Икона и мощи с воскресенья выставлены в Кафедральном соборе столицы.

На город нахлынула первая в этом году жара, а в самом храме - тихо, прохладно и торжественно. У иконы и мощей Блаженной Матроны Московской - очередь. Правда, небольшая.

- Обычно народу больше, - замечает послушница Алена. Она одна из тех, кто сопровождает реликвии. - Может, дело в том, что мы слишком часто к вам приезжаем? Наверное, еще и потому, что люди еще не узнали о том, что мы привезли икону и мощи...

В очереди все больше женщины, причем самых разных возрастов. Вот школьница с рюкзачком на спине упала на колени и целует икону. Вот дама в возрасте, подойдя к иконе, едва не падает, споткнувшись о ковер. К счастью, обошлось.

Икона и мощи Блаженной Матроны Московской обладают чудодейственной силой и способны излечивать самые разные болезни! Фото: Леонид РЯБКОВ

Икона и мощи Блаженной Матроны Московской обладают чудодейственной силой и способны излечивать самые разные болезни!Фото: ЛЕОНИД РЯБКОВ

- Икона и мощи Блаженной Матроны Московской обладают чудодейственной силой и способны излечивать самые разные болезни! - убеждена Алена. - Главное, верить и горячо просить об исцелении. Помню, года два тому назад тут у вас, в Кишиневе, настоящее чудо произошло. Пришел человек, больной четвертой стадией рака, а после того, как прикоснулся к мощам и иконе, попросил об исцелении, он излечился! Врачи руками только развели, не могли понять, куда опухоль пропала...

Икона и мощи Блаженной Матроны Московской будут находиться в Кафедральном соборе ежедневно в течение трех недель. Все желающие поклониться реликвиям успеют это сделать. Дай Бог, чтобы они помогли страждущим излечиться!

СПРАВКА «КП»

Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных и почитаемых в России святых. К её мощам в Покровском храме ежедневно приходят поклониться тысячи человек (в выходные дни очередь к мощам растягивается на 7 - 8 часов). Также в Покровском монастыре находится икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная около 1915 года, с которой Матрона не расставалась до конца жизни.

Считается, что по молитвам святой Матроны происходит огромное количество чудес и исцелений, в том числе с невоцерковлёнными и не православными людьми, ведётся запись письменных свидетельств этого. Поклониться святой Матроне приезжают паломники из других городов и стран. Чудотворная сила святой Матроны признана всей иерархией Русской православной церкви, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который призывал всех обращаться к святой Матроне за помощью не только в решении жизненных проблем, но и в даровании сил несения страданий.

Икона и мощи Блаженной Матроны Московской обладают чудодейственной силой.

ЛИДИЯ ТКАЧ

 
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