Анатол Цэрану: Проект входа Молдовы в пространство международных отношений осуществляется через дверь Москвы

Проект входа Республики Молдова в пространство международных отношений осуществляется через дверь Москвы. Такое мнение высказал политический аналитик Анатол Цэрану. Он отметил проект, которого представил президент Игорь Додон на Мюнхенской конференции по безопасности, которую глава государства назвал „концепцией сбалансированной внешней политики”, передает IPN.

„Сейчас появляется проект, который, казалось бы, не гарантирует стопроцентный контроль России над процессом приднестровского урегулирования, но влияние России является глубоким в случае, если этот проект будет реализован. И практически через этот проект-soft Россия пытается расширить свое господство в Республике Молдова категорическим образом. Президент запускает этот план без его обсуждения внутри молдавского общества”, - отметил аналитик в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova.

По мнению Анатола Цэрану, Республика Молдова имеет очень серьезные проблемы во всех геополитических аспектах и никогда не имела хорошо продуманную внешнюю политику.

Эксперт Юлиан Фрунташу считает, что запуск идеи о том, что Молдова не является ни провосточной, ни прозападной, лишает ее доверия как с одной, так и с другой стороны. „Когда президент Владимир Воронин пошел до конца с этим Меморандумом Козака, после чего обвел вокруг пальца российского президента Владимира Путина, это было не совсем корректно по отношению к Российской Федерации. Потому что после длинной дистанции на последних метрах говоришь, что больше ничего не подписываешь. Ему не нужно было этого делать”, - заявил Юлиан Фрунташу. В связи с этим эксперт считает, что Москва очень осторожно относится к молдавским политикам, в том числе к президенту Додону. По его мнению, у российских властей сложилось впечатление, что нельзя доверять молдаванам.

В феврале президент Игорь Додон принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, на которой представил „концепцию сбалансированной внешней политики”. Эта концепция основана на принципе постоянного нейтралитета Республики Молдова.