Отчет Госдепартамента США является очень жестким и подробным

Отчет Госдепартамента США по правам человека является очень жестким и подробным, что указывает на то внимание, которое проявляют внешние партнеры к Республике Молдова. Такой отчет очень важен, в том числе потому, что он учитывается тогда, когда внешние партнеры решают вопрос об оказании помощи Молдове. Мнения были высказаны в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Бывший депутат Александр Петков утверждает, что этот отчет является очень подробным. По его словам, во-первых, в докладе подробно описывается ситуация, связанная с нарушением прав человека, что очень заметно. Во-вторых, указывается дело Георгия Петика, которому менее полугода. „Георге Петик задержан абсолютно незаконно на основании сфабрикованного дела с максимальным привлечением государственных структур для оказания давления на этого человека. История его задержания составляет менее полугода, и эта история попала в отчет Госдепартамента США о нарушении прав человека. Понимаете, какое особое внимание проявляется ко всему, что происходит в Молдове, и в какой степени власти перешли красные линии?”,- задался вопросу Александр Петков.

Юрист Центра юридических ресурсов Надежда Хриптиевски считает, что этот отчет провоцирует изменения в Республике Молдова, особенно в отдельных случаях. По ее словам, этот доклад важен, в том числе для двусторонних переговоров властей с внешними партнерами. „Это важно и для тех, кто приедет инвестировать в Молдову, потому что инвесторы обращают внимание на такие отчеты. Кроме того, внешние партнеры также учитывают отчеты, когда принимают решение об оказании помощи Республике Молдова”, - заявила Надежда Хриптиевски.

Член Совета Союза адвокатов Вячеслав Цуркан утверждает, что этот отчет является жестким. По его словам, в этих условиях, дела молдавских граждан, обращающихся в Европейский суд по правам человека, могут быть допущены в большей степени, поскольку доказательством плохой судебной системы служит и этот отчет Госдепартамента США. „Эти отчеты демонстрируют атмосферу в стране”, - заявил адвокат.

В докладе Госдепартамента США по правам человека в Республике Молдова за 2018 год, опубликованном 13 марта, отмечается, что избирательное правосудие и коррупция по-прежнему являются самыми серьезными проблемами, с которыми сталкиваются молдаване. Хотя законодательство предусматривает уголовные санкции за коррупцию, власти не смогли эффективно реализовать закон.

В докладе Госдепартамента отмечается ряд проблем, в том числе пытки в тюрьмах и психоневрологических учреждениях, нечеловеческие условия, произвольные аресты, ограничение свободы прессы, коррупция на высоком уровне, а также применение силы к людям с ограниченными возможностями в государственных учреждениях. Кроме того, в докладе также говорится о переполненности и условиях, которые не соответствуют международным стандартам в пенитенциарных учреждениях, а злоупотребления в отношении осужденных по-прежнему остаются проблемой.