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Политика
Отказ Блока ACUM обсуждать формирование коалиции может означать подготовку к местным выборам
19.03.2019

Юрист молодого крыла Демократической партии Игорь Гырля считает, что отказ Блока ACUM обсуждать формирование большинства в парламенте может означать подготовку к местным выборам. По его мнению, это неправильная тактика, передает IPN.

„В тот момент, когда Демократическая партия приходит и предлагает им самую важную должность в правительстве, а именно должность премьер-министра и переговоры по другим министерствам, они отказываются даже от участия в дискуссиях”, - заявил Игорь Гырля в ходе передачи „Țara” на телеканале Vocea Basarabiei. По его мнению, Блок ACUM отказался от должности премьер-министра по причине того, что боится брать такую ответственность.

Председатель либеральной молодежи Ион Чебану считает, что Блок ACUM может обсудить с Партией социалистов определенное сотрудничество. „На данный момент с социалистами нет необходимости создавать какой-либо альянс. (...) Две вещи необходимо понять - нейтральный председатель парламента и законопроекты, внесенные в повестку дня и принятые. Все очень просто, и после этого идем на досрочные выборы”, - заявил либерал.

Демократическая партия дважды предлагала переговоры Избирательному блоку ACUM для формирования парламентского большинства. В последний раз ДПМ дала понять, что готова уступить должность премьер-министра. Блок ACUM категорически отказался от обоих предложений.


 
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