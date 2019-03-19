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Богдан Цырдя: четыре ремарки для Воронина
19.03.2019

Любопытное интервью В.Воронина о результатах парламентских выборов. Несколько ключевых тезисов.

1. «Захваченный Центризбирком, ответственный за организацию выборного процесса, цинично проигнорировал многочисленные нарушения».

Ремарка. А кто выдвинул председателя ЦИК? Не ПКРМ?

2. «Партия коммунистов стала жертвой международного заговора с участием нынешних самозваных захватчиков Молдовы».

Ремарка. В заговоре участвовали и инопланетяне. Они все решили опустить ПКРМ с 4.3% до 4.2%.

3. «Выборы организовывали и проводили те, кто украл миллиард».

Ремарка. ПКРМ проголосовала за правительство К.Габурича и за спикера А.Канду. 27 марта 2015 К.Габурич принял секретное решение правительства о выделении 5.4 млрд лей банкам Шора.

4. «Мы начали тщательный и объективный анализ причин, приведших к этому результату». 

Ремарка. Вы с апреля 2009 годa проводите тщательный и объективный анализ причин. И что?

Богдан ЦЫРДЯ


 
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