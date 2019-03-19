Проданы акции "Moldindconbank"

Болгарская компания Doverie-Invest, получившая предварительное разрешение Национального банка, приобрела единым пакетом 3 173 751 акцию системно значимого банка Moldindconbank, за 764 048 815,74 лея. Акции были приобретены сегодня, в рамках аукциона на повышение, проведённого на регулируемом рынке Фондовой биржи, передаёт IPN.

В пресс-релизе агентства публичной собственности отмечается, что сделка будет завершена 22 марта, в соответствии с правилами регулируемого рынка относительно организации и осуществления сделок с едиными пакетами ценных бумаг на регулируемом рынке Фондовой биржи.

Пакет в 63,89% акций был продан по начальной цене в 240,74 лея за штуку.

Предварительный договор о покупке вновь выпущенных акций Moldindconbank был подписан в середине февраля Агентством публичной собственности, от имени правительства Республики Молдова, и болгарской компанией АО „Doverie–Invest”.

В конце января правительство одобрило подписание предварительного договора о покупке и разгосударствлении вновь выпущенных акций Moldindconbank. Пакет был приобретён АПС за более чем 760 миллионов леев.