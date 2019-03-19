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Здоровье
Грибы спасут от истощения ресурсов головного мозга
19.03.2019

Если в неделю съедать по две порции грибов (300 граммов минимум), можно забыть о возрастных поражениях мозга (умеренных когнитивных нарушениях), передает The Daily Mail. На самом деле пользу возможно ощутить и при потреблении меньших объемов. 

В грибах содержится соединение (эрготионеин), которого не хватает лицам с умеренными когнитивными нарушениями, говорят сотрудники Национального университета Сингапура. Соединение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Связь уровня потребления грибов и риска когнитивных нарушений ученые выявили в ходе шестилетнего опроса более 600 пожилых китайцев. Также проводилось тестирование мозга. 

Оказалось, потреблявшие более двух порций обработанных грибов в неделю, на 50% реже сталкивались с нарушениями. Ученые призывают потреблять шампиньоны, вешенки, шиитаке; сушеные и консервированные грибы. Кстати, кроме эрготионеина, в грибах содержатся и другие полезные соединения (стимулируют рост нервной ткани) - гериценоны, эринацины, скабронины и диктиофорины.


 
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