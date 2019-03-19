19 Марта 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Более 300 собак из столичных приютов рискуют оказаться снова на улице
19.03.2019

Более 300 дворовых собак, находящихся в одном из столичных приютов для животных по улице Мирчешть, рискуют снова оказаться на улице. Его владелица говорит, что у нее закончились деньги на их содержание.

Галина Чигир основала приют для собак семь лет назад. Тогда в нем было всего 30 дворняжек. Сейчас же на содержание более 300 животных уходит до тысячи леев в день. В последнее время приют живет за счет пожертвований 10 доноров. В нем так же работают четыре добровольца. Случается, что собак забирают, но иногда они возвращаются.

В приюте находятся и породистые собаки, брошенные хозяевами. Галина приютила и около 50 кошек, однако многие погибли зимой из-за голода. На содержание приюта и корм животным ежемесячно требуется до 30 тысяч леев.


 
Количество просмотров:
62
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.