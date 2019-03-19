Более 300 собак из столичных приютов рискуют оказаться снова на улице

Более 300 дворовых собак, находящихся в одном из столичных приютов для животных по улице Мирчешть, рискуют снова оказаться на улице. Его владелица говорит, что у нее закончились деньги на их содержание.

Галина Чигир основала приют для собак семь лет назад. Тогда в нем было всего 30 дворняжек. Сейчас же на содержание более 300 животных уходит до тысячи леев в день. В последнее время приют живет за счет пожертвований 10 доноров. В нем так же работают четыре добровольца. Случается, что собак забирают, но иногда они возвращаются.

В приюте находятся и породистые собаки, брошенные хозяевами. Галина приютила и около 50 кошек, однако многие погибли зимой из-за голода. На содержание приюта и корм животным ежемесячно требуется до 30 тысяч леев.