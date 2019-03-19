Не пара: Почему Санду выгодно, чтобы Нэстасе признали нетрудоспособным в Молдове

Пока страна замерла в ожидании первого заседания парламента, в Блоке «АКУМ» происходят взаимные «уколы» лидеров. Конечно же, трения между лидерами «АКУМ» - Андреем Нэстасе и Майей Санду - появились не сегодня и даже не вчера.

Однако, открывающиеся политические перспективы в ближайшие годы, их только усилили.

Как поведет себя «АКУМ» в новом парламенте – пока непонятно. Сторонники Санду твердо стоят на том, что «никаких переговоров» - не для того, дескать, «цвели». Однопартийцы Нэстасе не столь категоричны: на кое-какой люфт в переговорах они намекают достаточно часто.

И – самое важное – достигнув довольно серьезного успеха на выборах 24 февраля, лидеры Блока «АКУМ» начинают ревностно бороться за то, «кто в доме хозяин». Естественно, без ругани – элегантно, по-европейски, с соблюдением этикета.

Сначала выпад сделала Майя Санду, рассказав о том, что Андрей Нэстасе после отравления ртутью совсем плох, а вот у нее уже все беды позади – она активна и готова к великим свершениям. Наблюдатели усматривают, что это «ж-ж-ж» неспроста: экс-министр образования, похоже, все свои заявления делает с прицелом на 2020 год, когда состоятся выборы президента Молдовы. И таким незатейливым образом она создает образ «хворого Нэстасе», который вполне через два года мог бы составить ей серьезную конкуренцию в момент выдвижения единого кандидата от оппозиционных правых сил. Ну, вот подумайте, за кого бы вы отдали свой голос: за больного Андрея или за Майю на белом коне? Тут все очевидно.

Как очевидно и то, что история с отравлением, скорее всего, выдумана от начала и до конца. Потому как оба «отравленные» выглядят на сегодняшний день даже лучше, нежели до 24 февраля. Так бывает: вроде чувствуешь себя в какие-то дни больным (некоторые даже в «неотложку» с перепугу звонят), а потом – бац! – и снова здоров.

Однако и Нэстасе оказался не лыком шит. Должок он вернул быстро и не без изысканного лоска. В прямом эфире РТР-Молдова он, изящно напомнив зрителям, что до 2015-го Майя Григорьевна была составной частью «правящего режима».

«Я борюсь с этим режимом с 2010-го года. Некоторые с 2015-го. Вы думаете, я это делаю ради должности премьер-министра?»

Если все будет продолжаться в том же духе, то еще нынешнее поколение жителей Молдовы станет свидетелями грандиозной драки и развала Блока «АКУМ». Возможно, что это даже случится на первом заседании парламента, который начнет работу уже в ближайшие дни.

ПАВЕЛ МУНТЯН