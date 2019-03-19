Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены

Недавно обелиск Григория Потемкина, расположенный на окраине села Старые Рэдены Унгенского района, пострадал от рук вандалов, сообщает Noi.md. Источники в местном совете подтвердили, что был украден барельеф с памятной доски, а также поврежден пьедестал монумента, заявил советник президента по вопросам образования, Корнелиу Попович.

Обелиск Гр. Потемкина представляет собой памятник, возведенный в 1792 году на месте кончины князя Григория Потемкина на пути из Ясс в Николаев. Памятник был построен графиней Браницкой и первоначально представлял собой столб.

Позже, после его разрушения, вместо столба в середине XIX века был построен обелиск из известняка высотой 13 метров. Рядом с обелиском расположен скульптурный камень в виде щита с памятной надписью: «Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ Таврическiй» 5 октября 1791 г.».

В 2016 году памятник был капитально отреставрирован по инициативе посольства России в Молдове и при поддержке российских властей. По соглашению, подписанному между дипломатической миссией и местными органами власти, Унгенский райсовет и гимназия из Старых Рэден взяли на себя ответственность следить и содержать в порядке памятник, а также прилегающую к нему территорию, а посольство Российской Федерации обязалось обустроить музей, а также поддерживать инфраструктуру гимназии в Старых Рэденах.

Следует отметить, что это второй раз, когда важный исторический памятник страдает от рук злоумышленников.