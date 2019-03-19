Галина Плешка. В Хельсинки меня накормили тараканами

Любимый формат telephone call. Потому что кратко и без вступления. Разговор с Галиной Плешкой, которая сейчас (не знал до разговора) занимается Brutaria Bardar и Urbanic sandwicherie.

Галя, добрый день. Увидел у вас в Instagram фотографии, что вы недавно побывали на выставке, связанной с едой и ресторанами. Учитывая, что я «раб желудка» и посты о еде – это мои самые любимые тексты, не смог удержаться, чтобы не завалить вас вопросами.

Спрашивайте.

Вопрос первый. Где это было?

Финляндия, Хельсинки. 6 и 7 марта там проходила крупная отраслевая выставка Fastfood & Café & Ravintola. Последнее время я просматриваю все возможные ресурсы касательно этой темы, да и в Финляндии я никогда не была, решила поехать.

Тогда вопросов еще больше. Что изменилось в последнее время, как вам Хельсинки, и что такое Ravintola?

Ravintola – это по-фински «ресторан». В Хельсинки было очень холодно, минус пятнадцать. Что меня удивило, финны все время просили прощения, что так холодно, хотя у меня нигде не было табло с надписью: «У вас минус пятнадцать, а у нас, в Молдове, уже теплая весна». Таксист попросил прощения, на рецепции, в ресторане и даже на выставке.

А поехала я на выставку потому что последние полгода вплотную занимаюсь двумя производствами, связанными с продуктами питания. Это Brutaria Bardar и Urbanic sandwicherie.

Brutaria – это понятно. Хлеб, плацинды, калачи… А Urbanic ?

Это большие свежие сэндвичи, бургеры, плацинды, круассаны и многое другое с торговлей на улицу, по принципу «тэйк энд гоу».

Галя, глядя на ваш Insta трудно поверить, что вы питаетесь чем-то, кроме ЗОЖ-ной пищи и соков.

Вот и напрасно. У меня с ПП и ЗОЖ-ем любовь никак не складывается. Я в вечной спешке, ем на ходу. Я ем круассаны, плацинды и хот-доги. Причем, когда покупаю «наши», не прошу сделать отдельно для меня. Наоборот, мне нравится постоять в очереди и купить их как обычный покупатель. Недавно, кстати, мне позвонили из дому и сказали, что сын тоже ест плацинды с картошкой, хотя он еще совсем маленький.

Все. Стоп на молдавскую еду. Давайте о финской.

Она совсем не была финской. Это просто были современные тренды в еде и оборудовании для ресторанов и кафе. От новых кетчупов до мороженого. И, конечно, битва бургеров. В какой-то момент мне показалось, что я не на выставке, а на Олимпийских играх, так серьезны были участники и так переживали группы поддержки.

Что вы попробовали самого необычного за два дня?

Начос с тараканами

С чем? С кем?

Ну, если быть совсем точной, то не с тараканами, а со сверчками. Может, где-нибудь в Индии или Таиланде я бы не рискнула, но в Финляндии на выставке я решила, что уж точно это безопасно. И попробовала.

Как?

Да, очень ничего было впечатление. Ничего на зубах не хрустело. Нотки бобовых и мясо. Кстати, муж попросил муку из сверчков. Чистый протеин!

А какие идеи привезли с выставки? Нас ждут теперь плацинды со сверчками?

Задумалась. А вы бы стали покупать?! (смеётся) Что привезла в первую очередь, так это другое понимание бизнеса в сфере общепита. Нет, звучит казенно. В общем, это была атмосфера, где люди беззаветно влюблены в то, что они делают. Готовить еду – это не просто работа, это какая-то магия. Мне теперь будет легче понимать своих сотрудников и подбирать новых, с такой же любовью к выпечкой или к бургеру. С любовью они вкуснее.

Павел ЗИНГАН