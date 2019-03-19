Давайте злорадствовать над Молдовой!

Давайте посмеемся над тем, что наша страна – беднейшая страна Европы. Пошутим над тем, что у молдавской власти на уме лишь интриги да воровство. Позубоскалим над тем, что политиканы опять цинично обманули народ!

Это же так забавно: с легким злорадством наблюдать за деградацией страны. Словно видеть, как преступник с ножом в руках подкрадывается сзади к ничего не подозревающей жертве. Ведь мы прекрасно знаем, что сейчас произойдет, но предотвращать преступление не будем – лучше понаблюдаем за этой драмой из окна. Будет весело!

«Блок ACUM заявил о том, что не будет участвовать ни в каких коалициях заодно с Демпартией и с социалистами, и с легким злорадством ожидает того, что ДПМ начнет поступать в соответствии с тем, что умеет господин Плахотнюк: коррупцией и шантажом разрушать Партию социалистов и формировать так называемую правящую коалицию» - заявил депутат блока Оазу Нантой.

Похоже, теперь мы знаем, как будет выглядеть беспощадная борьба нашей правой оппозиции с ненавистным «олигархическим режимом»: с легким злорадством наблюдать за тем, как этот самый режим все больше затягивает Молдову в пучину беспредела. Неважно, что от этого пострадают молдавские граждане – главное, потешить свое политическое эго.

Видимо, функционеры блока ACUM решили, что, не пойдя на переговоры, они будут белыми и пушистыми в глазах народа. Зря: спровоцировав своими действиями очередной сговор по дальнейшему поглощению нашей страны, они автоматически становятся соучастниками этого преступления. Которые, к тому же, имеют наглость злорадствовать над последствием своих действий…

Роман Арделяну