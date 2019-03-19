Избирательный блок ACUM хочет своего спикера парламента

Избирательный блок ACUM выдвинет своего собственного кандидата на пост спикера парламента.

Об этом в рамках интервью заявил депутат Октавиан Цыку.

- Выборы спикера будут проходить с участием собственного кандидата от каждого из политических игроков, и у нас также будет собственная кандидатура, которую мы будем выдвигать. И построение органов власти и большинства в парламенте будет проводиться не столько в зависимости от людей, которые будут выдвинуты в руководство парламента, включая постоянное бюро, сколько от программ, которые будут представлены каждым из участников. Если вы ознакомились с нашим пакетом, то могли заметить, что наш блок выступает за комплексное голосование по этим положениям, что, по нашему мнению, должно привести к отмене смешанного голосования и положить начало процедуре досрочных выборов, основанную на системе корректной избирательной системы, - заявил политик.

По мнению Цыку, все три партии, оказавшиеся в парламенте, обладают одинаковыми шансами оказаться у власти, передает Radio Europa Liberă.

- Мы не говорили о статусе оппозиции. В настоящее время все три важные партии, которые прошли в парламент, имеют равные шансы, каждая пришла со своим политическим предложением. Следовательно, шансы равны, мяч находится на поле каждого, и каждый из политических игроков будет бороться за шанс получить власть в стране, при этом наиболее затруднительным, вероятно, является положение Демократической партии, которая, с одной стороны, как заявили европейцы, не сможет сформировать правительство за счет перебежчиков, а с другой коалиция с Партией социалистов означала бы конец доверия к ним как на Западе, так и перед собственным электоратом, - заключил Октавиан Цыку.