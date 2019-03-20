70-летний Валерий Леонтьев хочет стать отцом и ищет суррогатную мать

Артист уже давно мечтает о ребенке.

19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. В своей биографии (она, кстати, так и называется «Валерий Леонтьев») артист объяснил, почему на сцене он Казанова, а вне эстрады - человек в футляре, скрывающий любые подробности своей личной жизни.

- Кто-то обрастает большим количеством жен, детей от первого и последующих браков. За эту любвеобильность вряд ли кого-то можно осудить, человек так устроен. Кто-то однолюб, всю жизнь живет с одним человеком. Бог его знает, счастлив он от этого или не слишком. Кто-то, однажды попробовав соединить свою судьбу с чужой, предпочитает другую жизнь. Очевидно, я принадлежу к числу последних. Без пышных свадеб, церемоний бракосочетания, без многочисленных любовниц, которые все друг с другом знакомы и которых знают все. Я могу сказать, что в личном плане вполне устроен и в дополнительных услугах не нуждаюсь. А когда нуждаюсь, этот вопрос вполне решаем.

Уже 47 лет Валерий Яковлевич женат на Людмиле Исакович. Она всегда в тени, а последние 25 лет обитает в Майами, где у Леонтьева есть недвижимость. Муж приезжает к Людмиле после гастрольных туров восстановить силы у океана.

Жена Людмила живет в Америке с конца 90-х.

«Поженились скромно, без гостей»

- С Валерой мы познакомились в 1972 году. Я в те годы была музыкальным руководителем сыктывкарского ансамбля «Эхо». Однажды к нам пришел очень красивый стильный молодой человек. И я сразу поняла, что этого парня ждет большое будущее: он был такой пластичный, с интересным вокалом, - рассказывала в беседе с «КП» Людмила. - Поначалу мы просто вместе работали и лишь потом поняли, что не можем друг без друга.

Долгие годы мы жили в неофициальном браке. Поженились лишь в 1998 году в Америке. В Штатах наша свадьба прошла без всякой помпы: мы просто оформили отношения в местном загсе и отпраздновали в ресторанчике - вдвоем, без гостей.

Поначалу, конечно, было очень тяжело. Но когда я уезжала в Америку, то понимала, что этим закладываю фундамент нашей будущей жизни. От долгих разлук наши чувства только стали сильнее. Постоянно перезванивались, писали письма. Потом мы купили там дом, и у Валеры появилась возможность приезжать ко мне в Майами почаще. Муж украсил дом тигровыми шкурами, фигурками африканских божков, масками - постарался максимально проявить свою артистическую сущность. Очень много цветов - я считаю, что в доме должно быть много зелени.

Дом солидный

В Майами жена артиста открыла бизнес. Гостиница и парикмахерская для собак, которой заведовала Людмила Исакович, находились прямо на территории их с Валерием дома.

Купил виллу за $5 миллионов

Гнездо певца располагалось в 50 км от центра Майами-Бич, неподалеку от ботанического сада, в элитном районе «Корал-Гейблс», где расположена и вилла Уитни Хьюстон.

Свой старый особняк в Майами Леонтьев в последнее время сдавал. Сейчас дом выставлен на продажу за $2,5 млн.

Особняк площадью 386 квадратных метров с тремя спальнями и пятью ванными, по словам друзей артиста, в последнее время сдавался в аренду. А сейчас выставлен на продажу со стартовой ценой $2,5 млн. На риэлторских сайтах мы нашли фото майамских владений Леонтьева. Стены дома украшают портреты Валерия Яковлевича. А в библиотеке полно книг в жанре фантастики. В частности, творения любимого автора певца - Стивена Кинга.

- Валера за эти годы скопил прилично денег, поэтому решился на покупку более шикарного дома в Майами. Обустройством нового жилища занимается его жена Люся, - говорит бывший администратор артиста Александр Богданович. - Некоторые детали интерьера Валерию Яковлевичу помог выбрать его коллега Филипп Киркоров, у которого тоже есть дом в Майами.

Во время ремонта в его старом доме произошел курьез: рабочие отпилили руки статуе Будды. Видимо, думали, что это золото... В новых апартаментах обстановка еще более шикарная. В доме шесть спален, бассейн, тренажерный зал. Особняк расположен на набережной.

На риэлторских сайтах мы нашли фото нового гнезда певца. Постройка не то чтобы совсем новая - 2001 года. Но дом солидный. В 2013 году риэлторы оценивали его в $6 млн. Сейчас его стоимость составляет чуть больше 5 млн «зеленых».

Недвижимость артиста записана не только на него, но и на жену Людмилу.

Новая вилла Леонтьева стоит $5 млн: в доме шесть спален, бассейн, тренажерный зал

В новом доме появится детская?

Не так давно Валерий Леонтьев признался, что задумался о наследниках. Мол, раньше из-за увлеченности профессией у него даже не было мыслей о потомстве.

- Дети хороши, только когда они смотрят с чужих балконов. Но если Валера захочет стать отцом, я поддержу его решение, - говорила в интервью «КП» жена артиста Людмила.

Постройка не то чтобы совсем новая - 2001 года. Но дом солидный

Не исключено, что в новом доме певца в Майами появится детская. Как рассказал «Комсомолке» бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.

- Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка, - признался «Комсомолке» экс-помощник юбиляра.

Сейчас стоимость особняка составляет чуть больше $5 млн

КОНКРЕТНО

Гонорары тратит на наряды и украшения

- Леонтьев и в 70 лет один из самых востребованных российских певцов. Его гонорар за кассовый концерт составляет 1 млн рублей. Залы при этом всегда полные, - рассказал «КП» звездный промоутер Сергей Лавров. - Да и на корпоративах он частый гость. Состоятельные поклонники готовы расстаться ради выступления Казановы порой и с 3 млн рублей.

На что же, кроме недвижимости и антиквариата, тратит свои миллионы знаменитый певец?

- Валерий Яковлевич любит красивые дизайнерские наряды. Его любимый кутюрье - Жан-Поль Готье. А для выходов в свет Леонтьев выбирает наряды от Версаче и английской художницы Дирк Брикингем. Хотя большую часть костюмов для сценических образов Леонтьеву шьют российские мастера моды, - говорит бывший помощник певца Александр Богданович. - Еще одна страсть Валерия Яковлевича - драгоценности. Несколько лет назад московскую квартиру артиста ограбили. Преступники вынесли 5 млн рублей и драгоценности общей стоимостью почти $1 млн. Сейчас Валерий Яковлевич потихоньку восстанавливает коллекцию. Знаю, что к юбилею он присмотрел себе в Майами очень дорогое кольцо, автором которого является мастер, делавший украшения для Элизабет Тейлор и принцессы Дианы.

Леонтьев всегда был один из самых востребованных российских певцов

НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостиницу для собак закрыли

По словам друзей пары, супруга певца, переехав в новый дом, закрыла гостиницу для собак.

- Теперь жена Валерия Яковлевича стрижет только псов с острова миллионеров Фишер-Айленд. Добраться до Фишер-Айленда можно лишь на специальном пароме - по приглашению жителя острова. Там расположены, например, виллы Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. Там же живет и композитор Игорь Крутой, - рассказывают знакомые Леонтьева.

По словам друзей именинника, гостиницу для собак Людмила Исакович решила закрыть, поскольку устала от этого бизнеса.

- На Люсе и так весь быт, - говорят люди из окружения Леонтьева. - В частности, подбор персонала по дому. В Москве у Леонтьева, кроме трехэтажной квартиры в районе Сухаревской (там работает приличный штат помощников, включая повара), нет недвижимости. Хотя раньше у него был дом в подмосковной Валентиновке. Но потом он решил его продать, потому что особняк из-за активной гастрольной жизни хозяина постоянно пустовал.

Вместо него Леонтьев купил 11 лет назад виллу в Испании, неподалеку от города Аликанте. Тогда покупка новых апартаментов обошлась Валере в 4 млн евро (к слову, по соседству там живет чета Бекхэм).

Однако этот дом артиста скоро был им заброшен. Именно поэтому жена Валерия Яковлевича, договорившись с местными риэлторами, сдала особняк в аренду.

АЛИНА ЧЕРНОВА