Кишинёвские волонтёры призывают забирать животных из приютов, а не покупать их

Желающим помогут подобрать животное по нраву. Сегодня проявить милосердие проще простого - для этого достаточно взять себе домой животное из приюта. волонтёры регулярно обращаются к жителям молдавской столицы и других городов страны с соответствующими призывами.

Корреспонденты телеканала МИР24 побывали в гостях в одном из таких приютов, и убедились, что за животными ухаживают и делают всё, чтобы найти им новых хозяев. Зачем покупать животное, когда они ждут вас в приютах? Жительница Кишинёва Елена не осталась равнодушной к призывам - сперва она взяла домой одну собаку, за ней последовала и другая.

- После такой жизни, как была на улице, они ценят, что у них есть дом. Очень преданные, не подвержены заболеваниям, как породистые. Такие верные друзья, ладят с детьми. Я не променяю ни на каких собак, - пояснила Елена.

Волонтёры всегда готовы подобрать животное по характеру человека, рассказала лидер движения Юлия Аксенова:

- Мы не только кураторы приюта, мы психологи. Когда человек приходит и рассказывает о себе, о своем образе жизни, о своих домашних условиях и ему приглянулась собачка, мы можем ему порекомендовать, что ему скажем, она не подходит и стоит обратить внимание на другую, - поделилась Юлия.