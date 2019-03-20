Молдова примет участие во Всемирной выставке «Expo Dubai 2020»

На выставке «Expo Dubai 2020» будет представлена экспозиция Республики Молдова.

Вчера, 19 марта, на заседании Кабинета министров было принято решение об участии Молдовы во Всемирной выставке «Expo Dubai 2020». Выставка под слоганом «Объединяя умы, создаем будущее» пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается около 25-ти миллионов посетителей со всего мира.

Участниками выставки станут 180 стран мира. Среди основных тем «Expo 2020 Dubai» – Мобильность, Устойчивое развитие и Возможности. Раньше всемирные выставки никогда не проходили в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Согласно прогнозам, это будет первая в истории всемирная выставка, где 70% посетителей будут иностранцами.

Для Молдовы эта выставка будет уже четвертой по счету – ранее наша страна уже участвовала в таких выставках: в Ганновере (Германия) в 2000 году, в Шанхае (КНР) в 2010 году и Милане (Италия) в 2015 году. Организацией участия нашей страны в «Expo 2020 Dubai» займется Международный выставочный центр «Moldexpo».

Согласно представленному проекту, молдавский павильон будет двухэтажным и займёт 400 квадратных метров. На первом уровне разместится экспозиция о Молдове, а на втором будут обустроены залы для переговоров.

- Это очень важно. Вот почему мы ориентируемся на качество. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим, чтобы нас увидели. Это поможет нам привлечь больше людей, как туристов, так и в качестве инвесторов. Мы хотим представить страну настолько хорошо, чтобы нас узнал весь мир, - сообщил министр экономики Кирилл Габурич.

Первый этаж павильона будет разделен на 4 зоны: в части «Invest» желающие смогут узнать о возможностях инвестиций в нашу страну. Благодаря зоне «Discover» посетители выставки увидят наши края посредством технологий виртуальной реальности. Ремесленные изделия можно будет найти в зоне «Craft», а в разделе «Taste» гости попробуют молдавские вина и другую продукцию из нашей страны.

По своему культурному, общественному и экономическому значению (среди мероприятий мирового масштаба) всемирные выставки занимают третье место после Чемпионатов мира по футболу и Олимпийских игр.