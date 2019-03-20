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Экономика
Поставщики электроэнергии требуют повысить тарифы для потребителей
20.03.2019

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică и Furnizare Energie Electrică Nord требуют от Национального агентства по регулированию в энергетике повысить тарифы на электроэнергию для потребителей.

Согласно проектам, представленным на обсуждение общественности, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică требует введения тарифа в размере 134,25 бана/кВт-ч для потребителей, подключённых к высоковольтным электрораспределительным сетям, по сравнению с нынешним тарифом в 134 бана/кВт-ч. Тариф в 161,25 бана/кВт-ч предлагается ввести для потребителей, подключённых к сетям среднего напряжения, по сравнению с нынешним тарифом в 160 банов/кВт-ч. Для бытовых потребителей, подключённых к электрораспределительным сетям низкого напряжения, запрашиваемый тариф составляет 180,25 бана/кВт-ч, в то время как сегодня тариф для данной категории составляет 179 банов/кВт-ч.

Furnizare Energie Electrică Nord требует ввести тариф в размере 185,25 бана/кВт-ч для потребителей, подключённых к электрораспределительным сетям среднего напряжения, по сравнению с действующим тарифом в 166 банов/кВт-ч, и в размере 209,25 бана/кВт-ч – для бытовых потребителей, подключённых к электросетям низкого напряжения, в то время как сегодня тариф для них равен 191 бану/кВт-ч.

В последний раз тарифы на электроэнергию корректировались 15 июня 2018 года. Тогда тарифы были снижены.


 
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