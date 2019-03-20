Партии должны представить отчет о финансовом управлении до 1 апреля

Политические партии обязаны представить в ЦИК годовой отчет о финансовом управлении за 2018 год до 1 апреля, учитывая, что 30 марта - крайний срок, попадает в выходной день, сообщает ЦИК в пресс-релизе, цитируемом IPN.

Отчет должен быть представлен в комиссию в соответствии с положениями Закона о политических партиях и Положения о финансировании деятельности политических партий. Впоследствии отчеты будут обнародованы и размещены в рубрике „Финансовые отчеты” на официальной веб-странице учреждения -www.cec.md.

Политические партии, чьи годовые доходы или расходы превышают один миллион леев, обязаны проводить аудит отчетов о финансовом управлении не реже одного раза в три года. Аудиторский отчет вместе с годовым отчетом о финансовом управлении политической партии должен быть направлен в Центральную избирательную комиссию, а в случае, если политическая партия получила пособия из государственного бюджета, и в Счетную палату.

По данным ЦИК, девять партий получили за последние три года годовой доход, превышающий миллион леев. Среди них: Демократическая партия Молдовы, Партия коммунистов Республики Молдова, Либеральная партия, Политическая Партия „Партия социалистов Республики Молдова”, Политическая партия „Шор”, Политическая партия „Наша партия”, Либерально-демократическая партия Молдовы, Политическая партия „Либерал-реформаторская партия” и Политическая партия „Партия действия и солидарности”.