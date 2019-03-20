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Зинаида Гречаный возглавит фракцию ПСРМ и в новом парламенте
20.03.2019

Зинаида Гречаный возглавит фракцию ПСРМ и в новом парламенте. Вице-председателем будет Корнелиу Фуркулицэ, а секретарем - Василий Боля. Решение приняли на первом заседании парламентской фракции, в котором приняли участие все 35 депутатов-социалистов. Они уже получили удостоверения народных избранников, отмечается в пресс-релизе партии.

Кроме того, парламентарии уже готовы к первому заседанию законодательного органа, которое созовет президент страны. Оно должно пройти до 25 марта. Председательствовать на нем будет самый старший депутат, социалист Эдуард Смирнов.

По итогам парламентских выборов от 24 февраля социалисты получили 35 мандатов, демократы 30, 26 мест достались блоку ACUM, еще семь - партии Шора. Также в парламент прошли три независимых депутата. 


 
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